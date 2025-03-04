У Кременчуці розслідують службове недбальство під час закупівлі електроенергії закладом освіти

Сьогодні, 15:30 Переглядів: 323

Правоохоронці Кременчука розслідують закупівлю на постачання електроенергії, укладеного у 2021 році між одним з закладів освіти міста та приватною компанією. До договору вносили 12 додаткових угод, частина з яких, за даними слідства, укладена з порушеннями. Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Через це могло бути безпідставно витрачено понад 736 тисяч гривень — це сума, яку, за даними слідства, було надмірно сплачено через неправомірне підвищення ціни на електроенергію внаслідок укладання додаткових угод. Ця сума не є збільшенням загальної вартості договору, а надмірними витратами, вказують в ухвалі.



Слідчі отримали дозвіл на вилучення оригіналів договорів, додаткових угод та фінансових документів.

Нагадаємо, ексдиректорку комунального підприємства у Кременчуцькому районі визнали винною у службовій недбалості, що завдала збитків на понад 500 тисяч гривень.