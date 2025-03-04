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У Кременчуці відкритий набір на різні вакансії: актуальні пропозиції тижня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 728 Коментарів: 1

Роботодавці Кременчука пропонують конкурентні зарплати та гнучкі умови праці. Вакансії є як у виробничих підприємствах, так і в сфері торгівлі та послуг

Актуальні вакансії

  • ТОВ «Світова канцелярія» — бухгалтер (18 000 грн/міс.). Тел. 0-67-262-93-85.
  • Водій категорії C, C1 (авто Mercedes 3 т) — 900 грн/день. Тел. 0-67-780-62-82.
  • АТ «Вепр» (вул. Київська, 64):
    • Водій-механік, автослюсар (авто ГАЗ-53 авіа) — можливо пенсійного віку. Тел. 0-68-679-69-69.
    • Зварювальник — постійна основа. Тел. 0-68-679-69-69.
    • Контролер КПП (охоронник). Тел. 0-68-679-69-69.
  • Кочегар — Тел. 0-98-906-50-74.
  • Різнороб-слюсар (будівництво, постійна основа). Тел. 0-67-532-87-80.

Вакансії в АТ «Укрзалізниця»

  • Машиніст колійних машин — від 12 000 грн + 4 500 грн добові (після навчання — 15 000 грн + 4 500 грн добові). Вахта 15/15. Тел. 0-536-76-34-26, 0-98-466-01-12.
  • Машиніст компресорної установки — 14 000 грн, 5-денний робочий тиждень. Тел. 0-536-76-34-26, 0-98-466-01-12.
  • Шліфувальник — від 20 000 грн + 4 500 грн добові, вахта 15/15. Тел. 0-536-76-34-26, 0-98-466-01-12.

Інші вакансії

  • Продавець-консультант у магазин одягу. Тел. 0-97-113-48-60.
  • Охоронники — вахта 14/14, проїзд і проживання коштом фірми, 400-600 грн/доба. Тел. 0-96-659-56-89, 0-95-427-70-98.

Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: робота вакансія робота у Кременчуці
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Коментарі: 1

5 008
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:28

Шось малувато...там на підприємства багато потрібно, а це таке шось , шоб було


0 0

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