У Кременчуці відкритий набір на різні вакансії: актуальні пропозиції тижня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 728 Коментарів: 1

Роботодавці Кременчука пропонують конкурентні зарплати та гнучкі умови праці. Вакансії є як у виробничих підприємствах, так і в сфері торгівлі та послуг