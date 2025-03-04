У Кременчуці відкритий набір на різні вакансії: актуальні пропозиції тижня
Сьогодні, 15:05
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Роботодавці Кременчука пропонують конкурентні зарплати та гнучкі умови праці. Вакансії є як у виробничих підприємствах, так і в сфері торгівлі та послуг
Актуальні вакансії
- ТОВ «Світова канцелярія» — бухгалтер (18 000 грн/міс.). Тел. 0-67-262-93-85.
- Водій категорії C, C1 (авто Mercedes 3 т) — 900 грн/день. Тел. 0-67-780-62-82.
- АТ «Вепр» (вул. Київська, 64):
- Водій-механік, автослюсар (авто ГАЗ-53 авіа) — можливо пенсійного віку. Тел. 0-68-679-69-69.
- Зварювальник — постійна основа. Тел. 0-68-679-69-69.
- Контролер КПП (охоронник). Тел. 0-68-679-69-69.
- Кочегар — Тел. 0-98-906-50-74.
- Різнороб-слюсар (будівництво, постійна основа). Тел. 0-67-532-87-80.
Вакансії в АТ «Укрзалізниця»
- Машиніст колійних машин — від 12 000 грн + 4 500 грн добові (після навчання — 15 000 грн + 4 500 грн добові). Вахта 15/15. Тел. 0-536-76-34-26, 0-98-466-01-12.
- Машиніст компресорної установки — 14 000 грн, 5-денний робочий тиждень. Тел. 0-536-76-34-26, 0-98-466-01-12.
- Шліфувальник — від 20 000 грн + 4 500 грн добові, вахта 15/15. Тел. 0-536-76-34-26, 0-98-466-01-12.
Інші вакансії
- Продавець-консультант у магазин одягу. Тел. 0-97-113-48-60.
- Охоронники — вахта 14/14, проїзд і проживання коштом фірми, 400-600 грн/доба. Тел. 0-96-659-56-89, 0-95-427-70-98.
Нагадаємо, що «Кременчуцький Телеграф» завжди шукає журналістів та рекламних менеджерів.
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