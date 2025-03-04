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Росіяни підробляють українські чатботи: як не стати жертвою шахраїв

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 217

Росіяни створюють двійників українських чатботів для збору даних і шахрайства. Дізнайтесь, як перевірити бот через «Ботчекер» та убезпечити себе

Росіяни створюють фейкові чатботи, маскуючи їх під офіційні сервіси волонтерських і державних установ. Мета шахраїв — отримати стратегічно важливу інформацію, викрасти персональні дані або гроші користувачів.

Наприклад, чатбот «єВорог» (@evorog_bot), через який повідомляють про пересування російських військ, має 6 клонів, а бот «Укрзалізниці» (@Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot) — щонайменше 5 двійників. Деякі фейки просто не працюють, створюючи враження ненадійності державних сервісів.

Як розпізнати фейковий бот?

  • Назва містить зайвий символ або літеру.
  • Відсутня синя позначка верифікації або вона підроблена (емоджі в Telegram Premium).
  • Інтерфейс або відповіді можуть бути російською мовою.
  • Бот не працює або некоректно виконує функції.

Як перевірити чатбот?

Скористатися «Ботчекером» на сайті Dovidka.info. Це база офіційних українських чатботів, розроблена Центром стратегічних комунікацій спільно з кіберполіцією, Мінцифрою та Держспецзв’язку.

Як це працює:

  • Введіть у пошукове поле назву або посилання на бот.
  • Отримайте інформацію про його справжність і кількість фейкових клонів.
  • Якщо бота немає в базі та він здається підозрілим, повідомте про нього кіберполіцію через чатбот @stopdrugsbot (BRAMA у Telegram).

Нагадаємо, що проєкт Brama допомагає блокувати російську пропаганду та дезінформацію.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: чат-бот дезінформація Укрзалізниця кібербезпека
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