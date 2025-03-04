Росіяни підробляють українські чатботи: як не стати жертвою шахраїв

Росіяни створюють двійників українських чатботів для збору даних і шахрайства. Дізнайтесь, як перевірити бот через «Ботчекер» та убезпечити себе
Росіяни створюють фейкові чатботи, маскуючи їх під офіційні сервіси волонтерських і державних установ. Мета шахраїв — отримати стратегічно важливу інформацію, викрасти персональні дані або гроші користувачів.
Наприклад, чатбот «єВорог» (@evorog_bot), через який повідомляють про пересування російських військ, має 6 клонів, а бот «Укрзалізниці» (@Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot) — щонайменше 5 двійників. Деякі фейки просто не працюють, створюючи враження ненадійності державних сервісів.
Скористатися «Ботчекером» на сайті Dovidka.info. Це база офіційних українських чатботів, розроблена Центром стратегічних комунікацій спільно з кіберполіцією, Мінцифрою та Держспецзв’язку.
Як це працює:
Нагадаємо, що проєкт Brama допомагає блокувати російську пропаганду та дезінформацію.
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