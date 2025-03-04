Росіяни підробляють українські чатботи: як не стати жертвою шахраїв

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 217

Росіяни створюють двійників українських чатботів для збору даних і шахрайства. Дізнайтесь, як перевірити бот через «Ботчекер» та убезпечити себе

Росіяни створюють фейкові чатботи, маскуючи їх під офіційні сервіси волонтерських і державних установ. Мета шахраїв — отримати стратегічно важливу інформацію, викрасти персональні дані або гроші користувачів.

Наприклад, чатбот «єВорог» (@evorog_bot), через який повідомляють про пересування російських військ, має 6 клонів, а бот «Укрзалізниці» (@Ukrzaliznytsia_Tickets_Bot) — щонайменше 5 двійників. Деякі фейки просто не працюють, створюючи враження ненадійності державних сервісів.

Як розпізнати фейковий бот?

Назва містить зайвий символ або літеру.

Відсутня синя позначка верифікації або вона підроблена (емоджі в Telegram Premium).

Інтерфейс або відповіді можуть бути російською мовою.

Бот не працює або некоректно виконує функції.

Як перевірити чатбот?

Скористатися «Ботчекером» на сайті Dovidka.info. Це база офіційних українських чатботів, розроблена Центром стратегічних комунікацій спільно з кіберполіцією, Мінцифрою та Держспецзв’язку.

Як це працює:

Введіть у пошукове поле назву або посилання на бот.

Отримайте інформацію про його справжність і кількість фейкових клонів.

Якщо бота немає в базі та він здається підозрілим, повідомте про нього кіберполіцію через чатбот @stopdrugsbot (BRAMA у Telegram).

Нагадаємо, що проєкт Brama допомагає блокувати російську пропаганду та дезінформацію.