Кременчужан з інвалідністю запрошують до участі у фестивалі «Сузір’я талантів» (афіша)

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 169

Організатори фестивалю-конкурсу «Сузір’я талантів» запрошують творчих людей з інвалідністю з Кременчука, незалежно від віку, до участі в захопливому заході, що об'єднує мистецтво та культуру!

Цей фестиваль відкриває унікальні можливості для самовираження, вдосконалення навичок і обміну досвідом серед талановитих учасників.

Конкурсні номінації:

Хореографія

Вокал

Інструментальний жанр

Поезія

Декоративно-прикладне мистецтво (художня майстерність, вироби з дерева, різьба по дереву, вироби з глини, вишивка та інше)

Художня творчість

Фотографія

Відеоарт

Цифрове мистецтво

Анімація

Мультимедійні проєкти

Літературна творчість

Мода та дизайн

Інтерактивні мистецтва

Мистецтво, створене за допомогою штучного інтелекту

«Основна мета фестивалю — підтримка та популяризація творчих починань, створення середовища для творчих зустрічей та розвитку унікальних здібностей. Це шанс для аматорів і професіоналів продемонструвати свої таланти та побудувати нові зв’язки в світі мистецтва. Участь у фестивалі дозволяє знайти нові можливості для самовираження та розвитку. Ознайомитись з кращими досягненнями світової і національної культури. Поглибити естетичну освіту та розвивати творчий потенціал. Створити атмосферу свята та натхнення для кожного учасника», — йдеться у повідомленні.

Приєднуйтесь до фестивалю та станьте частиною важливої культурної події, де кожен знайде своє місце на творчій арені!

Прийняття заявок до 10 березня 2025 року.

Місце проведення фестивалю — Київ (онлайн-фестиваль).

Участь у фестивалі безоплатна.

Знайти додаткову інформацію про заповнення заявки на участь можна за посиланням у Фейсбуці.