Організатори фестивалю-конкурсу «Сузір’я талантів» запрошують творчих людей з інвалідністю з Кременчука, незалежно від віку, до участі в захопливому заході, що об'єднує мистецтво та культуру!
Цей фестиваль відкриває унікальні можливості для самовираження, вдосконалення навичок і обміну досвідом серед талановитих учасників.
Конкурсні номінації:
- Хореографія
- Вокал
- Інструментальний жанр
- Поезія
- Декоративно-прикладне мистецтво (художня майстерність, вироби з дерева, різьба по дереву, вироби з глини, вишивка та інше)
- Художня творчість
- Фотографія
- Відеоарт
- Цифрове мистецтво
- Анімація
- Мультимедійні проєкти
- Літературна творчість
- Мода та дизайн
- Інтерактивні мистецтва
- Мистецтво, створене за допомогою штучного інтелекту
«Основна мета фестивалю — підтримка та популяризація творчих починань, створення середовища для творчих зустрічей та розвитку унікальних здібностей. Це шанс для аматорів і професіоналів продемонструвати свої таланти та побудувати нові зв’язки в світі мистецтва. Участь у фестивалі дозволяє знайти нові можливості для самовираження та розвитку. Ознайомитись з кращими досягненнями світової і національної культури. Поглибити естетичну освіту та розвивати творчий потенціал. Створити атмосферу свята та натхнення для кожного учасника», — йдеться у повідомленні.
Приєднуйтесь до фестивалю та станьте частиною важливої культурної події, де кожен знайде своє місце на творчій арені!
Прийняття заявок до 10 березня 2025 року.
Місце проведення фестивалю — Київ (онлайн-фестиваль).
Участь у фестивалі безоплатна.
Знайти додаткову інформацію про заповнення заявки на участь можна за посиланням у Фейсбуці.