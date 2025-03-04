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Кременчужан з інвалідністю запрошують до участі у фестивалі «Сузір’я талантів» (афіша)

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 169

 

Організатори фестивалю-конкурсу «Сузір’я талантів» запрошують творчих людей з інвалідністю з Кременчука, незалежно від віку, до участі в захопливому заході, що об'єднує мистецтво та культуру!

Цей фестиваль відкриває унікальні можливості для самовираження, вдосконалення навичок і обміну досвідом серед талановитих учасників. 

Конкурсні номінації:

  • Хореографія
  • Вокал
  • Інструментальний жанр
  • Поезія
  • Декоративно-прикладне мистецтво (художня майстерність, вироби з дерева, різьба по дереву, вироби з глини, вишивка та інше)
  • Художня творчість
  • Фотографія
  • Відеоарт
  • Цифрове мистецтво
  • Анімація
  • Мультимедійні проєкти
  • Літературна творчість
  • Мода та дизайн
  • Інтерактивні мистецтва
  • Мистецтво, створене за допомогою штучного інтелекту
«Основна мета фестивалю — підтримка та популяризація творчих починань, створення середовища для творчих зустрічей та розвитку унікальних здібностей. Це шанс для аматорів і професіоналів продемонструвати свої таланти та побудувати нові зв’язки в світі мистецтва.  Участь у фестивалі дозволяє знайти нові можливості для самовираження та розвитку. Ознайомитись з кращими досягненнями світової і національної культури. Поглибити естетичну освіту та розвивати творчий потенціал. Створити атмосферу свята та натхнення для кожного учасника», — йдеться у повідомленні. 

Приєднуйтесь до фестивалю та станьте частиною важливої культурної події, де кожен знайде своє місце на творчій арені! 

Прийняття заявок до 10 березня 2025 року.

Місце проведення фестивалю — Київ (онлайн-фестиваль).

Участь у фестивалі безоплатна. 

Знайти додаткову інформацію про заповнення заявки на участь можна за посиланням у Фейсбуці.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: анонс конкурс Сузір'я
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