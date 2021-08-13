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Кременчук, Информцентр для участников АТО

Леонід Харченко став позаштатним радником мера Кременчука Віталія Малецького

Вчора, 17:15 Переглядів: 764

 

Активіст та учасник АТО буде опікуватися питаннями ветеранів російсько-української війни

Голова громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» Леонід Харченко з серпня почав працювати радником міського голови Віталія Малецького із питань АТО/ООС на громадських засадах.

Розпорядження вступило у силу з 2 серпня. 

Як повідомив «Телеграфу» новий радник мера Леонід Харченко. До нього можна звертатися з усіх питань повязаних з учасниками російсько-української війни. 

- Ми збиратимемо інформацію й будемо виносити на розгляд міського голови. Також будемо брати участь у комісіях повязаних учасниками АТО/ООС, надавати свої пропозиції на засідання виконкому. Раніше у засіданнях брали участь лише представники Департаменту сціального захисту, - зауважив Леонід Харченко. 

До уваги учасників АТО/ООС, якщо у Вас виникають питання або необхідна допомога - телефонуйте до Леоніда Харченка (096-98-00-259) або зверніться до громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» (вул. Миколаївська, 1А). 


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Автор: Альона Душенко
Теги: АТОвці Леонід Харченко Віталій Малецький радник
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