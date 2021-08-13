Леонід Харченко став позаштатним радником мера Кременчука Віталія Малецького

Голова громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» Леонід Харченко з серпня почав працювати радником міського голови Віталія Малецького із питань АТО/ООС на громадських засадах.
Розпорядження вступило у силу з 2 серпня.
Як повідомив «Телеграфу» новий радник мера Леонід Харченко. До нього можна звертатися з усіх питань повязаних з учасниками російсько-української війни.
До уваги учасників АТО/ООС, якщо у Вас виникають питання або необхідна допомога - телефонуйте до Леоніда Харченка (096-98-00-259) або зверніться до громадської організації «АТО-Майдан-Кременчук» (вул. Миколаївська, 1А).