У Кременчуці ШРБУ планує закупити бордюри на понад 1,2 млн грн

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ) проводить закупівлю бортових каменів (бордюрів) за 1 млн 577 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Підприємство планує закупити 6 тисяч бордюрів — бетонних бортових каменів БР 100.30.15 та БР 100.20.8, по 3 тисячі одиниць кожного виду.

На торги вийшли три учасники — ТОВ «Маркет 360» з пропозицією у 1,5 млн грн (дешевше від очікуваної вартості на 74 тис. 420 грн), ТОВ БК Тандем з пропозицією у 1,3 млн грн (дешевше від очікуваної вартості на 267 тисяч 1 гривню) та ТОВ «Екосбуд» з пропозицією у 1 млн 240 тисяч гривень (дешевше від очікуваної вартості на 337 тисяч гривень). Остання компанія і стала переможцем. Нині ТОВ очікує на підписання договору.

За даними ClarityProject, ТОВ «Екосбуд» зареєстроване у Дніпрі, працює з 2007 року. Має понад 40 підписаних договорів з держзамовниками на загальну суму у майже 7 млн грн. Більшість замовлень з центральної, північної та східної частин країни.

Як вказано на сайті компанії, підприємство спеціалізується на виробництві бетонних виробів, має власний завод у Дніпрі. Їх продукція є і у Кременчуці.

З тендерної документації стало відомо, що за одну одиницю бортового каменю БР 100.30.15 компанія пропонує ШРБУ 280,5 грн, а за БР 100.20.8 — 219 грн. У Кременчуці ТОВ пропонує 280 гривень за метр погонний БР 100.30.15 і 180 грн за метр погонний БР 100.20.8.

Продукцію мають доставити до кінця поточного року.

Нагадаємо, на початку 2025 року ШРБУ замовляло 6,5 тисячі шт. бордюрів та 180 залізобетонних блоків за майже 2 млн гривень. Продукцію підприємство придбало у кременчуцького ТОВ БК Тандем за понад 1,5 млн грн.

Додамо, навесні 2024 року ШРБУ оголосило тендери на ремонт і заміну бордюрів на загальну суму понад 3,5 млн гривень. Такі закупівлі під час війни сколихнули кременчуцьку громадськість — на сайті звернень Кременчука було створено петицію щодо скасування таких закупівель. Своєю чергою робоча група «Прозорість і підзвітність» також рекомендувала виконкому скасувати «бордюрні тендери». Аудитори звернули увагу на перевищення планових потреб громади більше, ніж у 3 рази. Також у фахівців виникли питання до підприємців, що вийшли на ці тендери — ФОП Ганни Бєлкіної та ФОП Інни Семихат.

Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області моніторило закупівлю, учасником якої стала Інна Семихат. Зокрема, у служби виникли питання щодо підтвердження досвіду на виконання схожих робіт підприємицею, місце проведення робіт, розрахунку договірної ціни та щодо документів на відповідність бортового каменю згідно з ДСТУ.

Своєю чергою «Прозорість і підзвітність» акцентували на відсутності у ФОП Ганни Бєлкіної матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

Протягом року ШРБУ продовжувало замовляти бортові камені, зокрема, для облаштування пішохідної частини на вулиці Небесної Сотні.