«Полтаваобленерго» повідомило графік погодинних відключень світла на п’ятницю, 6 лютого

Сьогодні, 19:37 Переглядів: 350

ПАТ «Полтаваобленерго» повідомило, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області у п’ятницю, 6 лютого, буде застосовано графік погодинних відключень (ГПВ) електроенергії з 00.00 по 23.59 в обсязі 4,5 черги.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням.

До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.

Раніше ми писали, що «Полтаваобленерго» просить жителів Кременчука зменшити споживання електроенергії.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли перелік адрес в Кременчуці, де у п’ятницю, 6 лютого, буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж.