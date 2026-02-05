Матерям полеглих захисників з Кременчуччини передали посмертні нагороди синів

Матерям загиблих воїнів Євгенія Кравченка та Івана Вовчка вручили державні нагороди — ордени «За мужність» III ступеня (посмертно)
На Кременчуччині матері двох полеглих у бою за Україну захисників отримали посмертні нагороди синів. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської громади.
Євгеній Кравченко народився 26 вересня 1989 року у селі Федорівка. Після закінчення школи працював електрозварником. До лав Збройних Сил України став 14 лютого 2025 року. Служив солдатом на посаді розвідника-сапера інженерно-саперної роти, виконуючи складні бойові завдання.
Захисник загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Зелений Кут Донецької області. Похований у рідному селі.
Іван Вовчок народився 23 січня 1984 року у селі Жуки. Після строкової служби працював на Кременчуцькому колісному заводі, а згодом — на підприємствах Глобинщини, зокрема на м’ясокомбінаті, свинокомплексі та у сфері обслуговування.
До Збройних Сил України Іван приєднався у липні 2025 року. Служив стрільцем-снайпером. Загинув 11 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Софіївка на Донеччині. Похований у рідному селі Жуки.
Нагадаємо, нещодавно посмертну нагороду передали рідним ще одного загиблого бійця з Глобинської громади — Олександра Стріли.
