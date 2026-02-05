Матерям полеглих захисників з Кременчуччини передали посмертні нагороди синів

На Кременчуччині матері двох полеглих у бою за Україну захисників отримали посмертні нагороди синів. Про це повідомили у пресслужбі Глобинської громади.

Євгеній Кравченко народився 26 вересня 1989 року у селі Федорівка. Після закінчення школи працював електрозварником. До лав Збройних Сил України став 14 лютого 2025 року. Служив солдатом на посаді розвідника-сапера інженерно-саперної роти, виконуючи складні бойові завдання.

Захисник загинув 2 червня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Зелений Кут Донецької області. Похований у рідному селі.

Іван Вовчок народився 23 січня 1984 року у селі Жуки. Після строкової служби працював на Кременчуцькому колісному заводі, а згодом — на підприємствах Глобинщини, зокрема на м’ясокомбінаті, свинокомплексі та у сфері обслуговування.

До Збройних Сил України Іван приєднався у липні 2025 року. Служив стрільцем-снайпером. Загинув 11 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Софіївка на Донеччині. Похований у рідному селі Жуки.

