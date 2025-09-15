На Донеччині загинув розвідник-сапер з Кременчуччини Євгеній Кравченко

5 вересня Глобинська громада провела солдата Євгенія Кравченка.

Євгеній Григорович Кравченко народився 26 вересня 1989 року в селі Федорівка. З дитинства мав золоті руки і все життя працював за фахом електрозварника. Особливо близьким був зі своїм старшим братом Олександром — їх пов’язувала нерозривна братерська любов. Разом вони працювали, разом пішли захищати Батьківщину.

— Євгеній був світлою та позитивною людиною, душею компанії та надійним другом і побратимом. Він швидко зарекомендував себе як лідер, який завжди йшов тільки вперед, був першим. Його рішучість, незламний дух і патріотизм стали основою його шляху в боротьбі за свободу рідної країни. Він вірив, що сила єдності та справедливість зрештою приведуть до перемоги, — йдеться у повідомленні Глобинської громади.

14 лютого 2025 року Євгеній був призваний на військову службу. Він служив на посаді розвідника-сапера в інженерно-саперній роті однієї з військових частин. Вірний військовій присязі, він брав безпосередню участь у заходах для забезпечення оборони України.

На превеликий жаль, 2 червня 2025 року, виявивши стійкість і мужність, наш Герой загинув під час виконання бойового завдання в районі села Зелений Кут, що на Донеччині. Вдома на нього чекали батьки, родина брата і дві рідні племінниці, які його дуже любили.

Поховали Героя у рідному селі Федорівка.

Вічна Слава Герою! Світла йому пам’ять!