У Кременчуці планують витратити 9 мільйонів гривень на облаштування місця для зберігання солі

У Кременчуці немає приміщень для зберігання солі, тому громада планує облаштувати нове

У Кременчуці на території комунального підприємства КАТП-1628 планують облаштувати ангар для зберігання солі, що використовують під час ожеледиці на дорогах. Орієнтовно, на це витратять приблизно 9 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 12 листопада.

Як розповів вже під час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці немає приміщень для зберігання солі, тому громада планує облаштувати нове.

— Сіль — це певний матеріал, який може нести навантаження на грунтові води, у нас є вимоги. Коли сіль (просочується — ред.) у грунтові води, це їх забруднює, — сказав Малецький.

Нагадаємо, наприкінці січня 2025-го Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 уклало угоду з ТОВ «Євразійська торговельна група» на закупівлю 2 100 тонн солі з протизлежувальною добавкою для посипання доріг. Тонн солі коштувало громаді 3 150 грн.

