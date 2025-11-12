У Кременчуці планують витратити 9 мільйонів гривень на облаштування місця для зберігання солі

У Кременчуці на території комунального підприємства КАТП-1628 планують облаштувати ангар для зберігання солі, що використовують під час ожеледиці на дорогах. Орієнтовно, на це витратять приблизно 9 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 12 листопада.
Як розповів вже під час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці немає приміщень для зберігання солі, тому громада планує облаштувати нове.
Нагадаємо, наприкінці січня 2025-го Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 уклало угоду з ТОВ «Євразійська торговельна група» на закупівлю 2 100 тонн солі з протизлежувальною добавкою для посипання доріг. Тонн солі коштувало громаді 3 150 грн.
Додамо, раніше ми писали про те, чому сіль на дорозі має більше «мінусів», аніж «плюсів», та які існують альтернативи тротуарному та дорожньому «солінню».
