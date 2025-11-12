ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші

У Кременчуці планують витратити 9 мільйонів гривень на облаштування місця для зберігання солі

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 389

У Кременчуці немає приміщень для зберігання солі, тому громада планує облаштувати нове

У Кременчуці на території комунального підприємства КАТП-1628 планують облаштувати ангар для зберігання солі, що використовують під час ожеледиці на дорогах. Орієнтовно, на це витратять приблизно 9 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 12 листопада. 

Як розповів вже під час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький, у Кременчуці немає приміщень для зберігання солі, тому громада планує облаштувати нове. 

— Сіль — це певний матеріал, який може нести навантаження на грунтові води, у нас є вимоги. Коли сіль (просочується — ред.) у грунтові води, це їх забруднює, — сказав Малецький. 

Нагадаємо, наприкінці січня 2025-го Кременчуцьке комунальне автотранспортне підприємство 1628 уклало угоду з ТОВ «Євразійська торговельна група» на закупівлю 2  100 тонн солі з протизлежувальною добавкою для посипання доріг. Тонн солі коштувало громаді 3  150 грн.

Додамо, раніше ми писали про те, чому сіль на дорозі має більше «мінусів», аніж «плюсів», та які існують альтернативи тротуарному та дорожньому «солінню».

