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Для вимушених переселенців передбачили дві програми виплат - від Кабміну та ООН

Сьогодні, 22:13 Переглядів: 265

 2200 будуть виплачувати на кожного члена родини вимушених переселенців. Фінансова допомога за однією з програм надаватиметься протягом трьох місяців.

Кабмін спільно з ООН затвердив дві програми додаткової фінансової допомоги для вимушених переселенців, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Згідно з домовленістю України зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН, кожному вимушено переміщеному українцю додатково виплачуватимуть 2 тис 200 гривень щомісяця на кожного члена сім'ї.

Фінансова допомога за програмою надаватиметься протягом трьох місяців. Також додаткові виплати отримають малозабезпечені пенсіонери, які змушені були покинути свої будинки. Виплати здійснюватимуться на банківський рахунок, який подали українці під час реєстрації внутрішньо переміщеної особи. 

Раніше повідомлялось, що усі вимушені переселенці мають право оформити матеріальну допомогу – по 2000 грн. Допомога на кожну дитину або особу з інвалідністю виплачується у більшому розмірі - по 3000 грн.

Як оформити матеріальну допомогу переселенцям, куди звертатися та що для цього потрібно?  

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: КМУ

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Теги: переселенці Денис Шмигаль
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