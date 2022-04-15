Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Фотоколекція, Воины света

Розвідник Олександр Сенчик пройшов пекло Мар’янки, проте не пережив 4 операції

Сьогодні, 22:47 Переглядів: 193

  

Поховали Героя на Свіштовському цвинтарі на Алеї Героїв

Сьогодні, 15 квітня, у Кременчуці попрощалися з розвідником, старшим солдатом  Олександром Сенчиком. Військовий захищав Україну ще з початку російсько-української війни. У 2021 році Олександр пішов на військову службу за контрактом. Воїн отримав важке поранення у Мар’янці, яке наразі є одним із пекельних місць Донбасу. Чоловік переніс три операції, але на жаль після четвертої операції серце не витримало. Напередодні операції Олександр востаннє почув голос рідних.

Завтра у Кременчуці попрощаються з воїном Олександром Сенчиком

- Олександр раніше він був десантником, а наразі служив розвідником. При захисті Мар’їнки Донецької області, коли стався артобстріл, його важко поранили. Військового доставили до лікарні у Дніпро. Там у шпиталі він переніс дуже важкі три операції, але на 4 операції, 9 квітня, Олександр помер.

Ви бачите, що тут сьогодні зібралося дуже багато його рідних, колег по роботі, друзі, приїхав його син з фронту... Отака династія - Олександр сам розвідник і син пішов по стопам батька...

Олександр - наш Герой, Герой України! Велика шана даному нашому Герою, - зазначив військовий з позивним «Художник».

 

Попрощатися з Олександром Сенчиком зібралися рідні, небайдужі кременчужани та представники влади. У Міському палаці культури кременчужани відали шану воїну, що захищав Україну від російського агресора. До труни військового, огорнутої жовто-синім стягом, у тузі схилилися його рідні та близькі, а біля домовини поставили багато квітів.

У Олександра було багато друзів. Сусідка Світлана згадує про нього лише найкраще, адже вони були настільки дружні, що її доньку Марію Олександр називав своєю другою донькою (у Олександра син та донька – ред.).

 

- Ми давно знали Олександра. Вони приїхали у наше місто з Сумщини. Жили у селі Недогарки. Ми сусіди й знаємо один одного дуже давно. Він був дуже добродушним, щирим та щедрим. Завжди допомагав. Наші діти виросли разом. У нас про нього лише гарні спогади. Олександр з 2015 року захищав батьківщину, потім пішов за контрактом. У нього двоє діток, хороші батьки. Найкращі слова Олександру Сенчику, - поділилася спогадами сусідка Світлана.

Під мелодію «Плине кача…» та звуки духового оркестру кременчужани на колінах віддали шану захиснику України. Панахиду за загиблим відспівали у Свято-Миколаївському соборі. Після автоколонна вирушила до Свіштовського цвинтаря, де поховали Олександра Сенчика на Алеї Героїв. У військового залишились батьки та двоє дітей.

Фото: Артем Коваленко
0
Автор: Альона Душенко Фото: Артем Коваленко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна воины света воїни світла
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 15 від 14 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх