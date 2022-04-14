Завтра у Кременчуці попрощаються з воїном Олександром Сенчиком

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 812

9 квітня загинув воїн, який захищав нашу державу, Сенчик Олександр Володимирович. Олександр був старшим солдатом та пішов на військову службу за контрактом 23.09.2021. Мав статус Учасник бойових дій. Загинув під час військової агресії російською федерацією проти України в результаті бойових дій під час захисту Батьківщини, отримав важке поранення у бою. Залишились батьки та двоє дітей. Співчуття рідним та близьким!

Поховання Олександра Сенчика відбудеться 15 квітня, а саме:

- об 11:00 відбудеться прощання у Кременчуцькому Міському палаці культури;

- 12:00 прощання у Свято-Миколаївському соборі;

- 13:00 виїзд до Свіштовського кладовища, прощання на Алеї Героїв