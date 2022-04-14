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Влада знала про вторгнення росії, але очікувала іншої дати, - секретар РНБО

Сьогодні, 20:31 Переглядів: 367

 Напад очікували 22 лютого - проте не розраховували, що буде задіяна білорусь.

Влада України знала про підготовку повномасштабного вторгнення Росії. Єдине, чого не очікували, – використання для цього території Білорусі. Про це в інтерв'ю ВВС розповів секретар РНБО Олексій Данілов. Дата вторгнення була не 24, а 22 лютого

«Ми були свідомі того, що буде відбуватися на території нашої країни. Мало того, дата нападу була не 24 лютого, а 22-го. Вони 22 лютого мали напасти на нашу країну в тому форматі, який є зараз», – розповів секретар РНБО.

Він наголосив, що влада не очікувала, що буде задіяна територія білорусі.

«Дискусії були про це, але у підсумку ми вважали, що це буде по-іншому. Але сталося як сталося», – сказав Данілов.

Данілов вважає, що звинувачувати владу, що вона не готувалися, – абсолютно некоректно.

«Ми не могли вийти і публічно сказати населенню: «Друзі, 22 лютого починається війна». Це неприпустимі речі з точки зору державного управління. Але ми готувалися», – каже він.

Також секретар РНБО зазначив, що вторгнення насправді почалося о 3:40, саме тоді на територію Луганської області зайшла перша колона російських танків. «Коли десь з п'ятої до пів на шосту зібралися члени РНБО, у нас вже були заздалегідь заготовлені усі нормативно-правові документи, які ми мали прийняти. І хто каже, що ми не готувалися, той просто не розуміє, в який спосіб все це відбувається».

Раніше в Офісі президента пояснювали, чому українцям не розповіли про неминучість повномасштабного вторгнення рф, хоча знали про плани кремля щонайменше за місяць до початку повномасштабної війни.

Зазначимо. що в деяких ЗМІ та соцмережах поширюють думку про те, що влада України знала про вторгнення від розвідки Заходу, але проігнорувала ці дані. 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Олексій Данілов вторгнення росії
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