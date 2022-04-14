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Кременчук, Путін проти українського народу

Війна росії проти України - геноцид. Рада ухвалила постанову

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 40

 Також у Верховній Раді ухвалили закон, яким повністю забороняє неонацистську символіку V та Z та визнала рф державою-терористом.

Верховна Рада визнала дії, вчинені росією під час воєнного нападу на Україну, геноцидом українського народу. Відповідний проект постанови (№7276 від 11.04.2022 року) був ухвалений сьогодні, 14 квітня.

Таким чином ВР визнає дії, вчинені Збройними силами рф та її політичним і військовим керівництвом під час останньої фази збройної агресії рф проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу. Також Рада звернулась до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення рф геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України".

Крім того, Верховна Рада проголосувала за заборону символіки, яку використовують військові рф у війні проти України, пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму, а саму росію визнала державою-терористом (проект Закону № 7214 від 26.03.2022 року)   

Ухвалений документ передбачає що українське законодавство доповнюється новими термінами «держава-терорист» і «символіка військового вторгнення російського неонацистського тоталітарного режиму в Україну». У документі визначено, що літери “Z” і “V” визнаються символікою військового вторгнення росії в Україну, якщо їх використання відповідає встановленим законодавством ознакам.

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна геноцид ВРУ
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