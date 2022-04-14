росія планувала захопити Пирятин у перші дні нападу, - розвідка

Сьогодні, 21:55 Переглядів: 1 397

Головне управління розвідки добула документи російських військ, в яких розписані плани захоплення під виглядом стратегічних навчань. У переліку - Пирятин, що на Полтавщині.

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало документи з планами захоплення України під виглядом стратегічних військових навчань. У бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади рашистів, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу, визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

Серед іншого йдеться і про Пирятин - основні зусилля російської розвідки мали зосередитись на оборонних рубежах по річці Удай для захоплення Сум, Прилук, Пирятина і східної частини Києва.

Нагадаємо, 25 лютого неподалік Пирятина на трасі Київ-Харків близько 13.30 ворожий вертоліт обстріляв колону української техніки. Внаслідок обстрілу загинуло четверо військових. Бійця у тяжкому стані прооперували; травмований в реанімації. Ще двоє бійців у стані середньої тяжкості, один має легкі ушкодження.