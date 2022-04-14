Для дітей створили комікс про мінну небезпеку, скачати можна безкоштовно

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 0

За QR-посиланнями можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео.

Для українських дітей у відкритому доступі з’явилось дитяче видання про мінну небезпеку під назвою «Мінна безпека не без ПЕКа» (видавництво «Ранок»), повідомили у Мінреінтеграції.

Книга розповідає дітям про правила безпечної поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Адже зараз питання мінної безпеки для громадян є одним із найактуальніших, адже велика частина території України замінована.

Сюжет книжки «Мінна безпека не без ПЕКа» допомагає максимально просто розкрити складну тему у вигляді коміксу. А правильні дії головних героїв у ситуаціях, пов’язаних з мінами чи вибухонебезпечними предметами, стають взірцем для наслідування. Крім того, за QR-посиланнями можна перевірити свої знання або переглянути корисне відео. Інтерактивність книжки допоможе в ігровій формі легше засвоїти матеріал.

Скачати книгу можна за посиланням: