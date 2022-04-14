Окупанти обстріляли з вертольотів Золочівську громаду на Харківщині - поранені діти

Сьогодні, 19:10 Переглядів: 379

На Харківщині російські війська обстріляли Золочівську громаду з вертольотів, двоє дітей отримали поранення, повідомляє Суспільне з посиланням на голову громади Віктора Коваленка.

«До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинки. Після цього почали обстрілювати сусідню Олександрівку (також на кордоні з рф - ред.) Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранені двоє дітей — школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, у стегно. Відправили у лікарню», - повідомив Коваленко.

13 квітня окупанти обстрілювали житлові райони Харкова. За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілів за день загинули 4 мирних жителів та 10 поранених.

«Це жорстокі умисні атаки проти мирного населення. Інтенсивні артилерійські удари фіксували на Північній Салтівці, 602-му мікрорайоні, ХТЗ, селищі Жуковського, де немає жодної військової інфраструктури», - зазначив Синєгубов.