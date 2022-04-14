На Великодні свята богослужіння проводитимуть без вірян - рішення Полтавської ОВА

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Від 13:00 23 квітня до 6:00 26 квітня в храмах Полтавщини та на територіях поруч заборонили проводити масові церковні служби. Відповідне рішення прийнято Полтавською ОВА, повідомляє голова - Дмитро Лунін.

«Від 13:00 23 квітня до 6:00 26 квітня не проводимо масових церковних служб ні в храмах, ні на територіях поруч із ними. Богослужіння цими днями в приміщеннях – без вірян. Лише до 10 священнослужителів», - написав Лунін.

Він зазначив, що рішення може бути переглянуте, якщо це дозволятиме загальна безпекова ситуація в країні та області. «Ми будемо орієнтуватися на рекомендації центральної влади, яка володіє загальною картиною військово-політичної та безпекової ситуації», - зазначив голова ОВА.

Таке рішення пояснюють тим, що «російський ворог не гребує нічим. Навіть Великдень для нього лише нагода, щоб зіпсувати українцям велике свято. Ми не хочемо давати окупантам такого шансу, тому маємо максимально убезпечити один одного».