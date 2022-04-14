Поліція встановила особу загиблого у Горішніх Плавнях

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 803

Поліція встановила особу загиблого у Горішніх Плавнях. Ним виявився місцевий 53-річний чоловік. Як повідомляє поліція Полтавщини, Кременчуцька окружна прокуратура внесла справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч.1 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство). Зазначається, що в рамках кримінального провадження розглядаються всі можливі версії смерті чоловіка, в тому числі і самогубство. Обставини та причини смерті чоловіка з’ясовує слідство.

Нагадаємо, 12 квітня у Горішніх Плавнях місцеві жителі поблизу баз відпочинку на Дніпрі виявили тіло чоловіка. За результатами попереднього огляду, очевидних ознак насильства на тілі чоловіка не помітили. Для встановлення причин смерті його тіло направили до бюро судово-медичної експертизи.