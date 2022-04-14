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Надзвичайні новини

У Горішніх Плавнях встановлюють особу чоловіка, тіло якого знайшли біля бази відпочинку

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 0

Очевидних ознак насильства на трупі не було

12 квітня близько 19.00 до поліції Полтавщини зателефонував мешканець Горішніх Плавнів і повідомив, що поблизу однієї із баз відпочинку на річці Дніпро знайшли тіло чоловіка. На місце події прибула слідчо-оперативна група відділу №2 (м. Горішні Плавні) Кременчуцького районного управління поліції.

За результатами попереднього огляду, очевидних ознак насильства на тілі чоловіка не помітили. Щоб встановити точну причину смерті, його тіло направили до бюро судово-медичної експертизи.

Для детального вивчення обставин події за даним фактом слідчий підрозділ поліції, під процесуальним керівництвом Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури, вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нині поліція встановлює особу чоловіка. На вигляд йому 40-50 років. Одягнений у чорний светр, балонову чорну куртку, темні спортивні штани та чорні черевики.

Якщо у вас є інформація, що допоможе швидше встановити особу, просимо повідомити її до поліції міста Горішні Плавні за телефонами: (097) 900-72-98 або 102.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: Горішні Плавні тіло труп Дніпро
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