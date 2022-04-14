Орки не пройдуть: наші військові підірвали міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 443

Група Сил спеціальних операцій України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до міста Ізюму. Про це сповістила служба зв'язків з громадськістю командування ССО ЗС України.

Кілька днів тому наші воїни виявили ворожу техніку на Харківщині. Це були бронеавтомобіль «Тигр», КамАЗ і три «Урали», що рухалися на підсилення свого угруповання у Харківській області.

Установивши маршрут руху ворожої колони, оператори ССО України здійснили дорозвідку об'єкту, що найбільше підходив для проведення інженерної засідки. Це був міст на шляху ворожої техніки. Далі – кропітка фахова робота: визначення місця встановлення зарядів, розрахунок необхідної кількості тротилового еквіваленту.

Заклавши вибухівку у визначене місце, оператори Сил спецоперацій чекали на ворога, який, нічого не підозрюючи, їхав назустріч смерті. Підрив мосту разом із російською технікою здійснили згідно визначеного задуму, знищивши усю ворожу колону.

Підірвавши міст із росіянами, наші оператори за допомогою безпілотника підтвердили ураження цілі. Після цього справу довершили їхні колеги із Сил оборони України.