Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Вночі військові ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася на Ізюм

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 1 568

 

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратам ворога за весь час вторгнення

Вночі з 9 на 10 квітня наші військові ЗСУ знищили велику колону ворожої техніки та живої сили окупантів, яка рухалася на Ізюм. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також у селі Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92-ї бригади виявили яму з трупами російських солдатів, яких кинули власні командири. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із «своїми».

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратам ворога за весь час вторгнення:

  • особового складу ‒ близько 19300 осіб,
  • танків ‒ 722 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1911 од,
  • артилерійських систем – 342 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 152 од,
  • гелікоптерів – 137 од,
  • автомобільної техніки - 1384 од,
  • кораблі/катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112,
  • спеціальна техніка - 25,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4. 
5
Автор: Катерина Турубара Фото: Макс Лєвін
Теги: втрати Ізюм Росія війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх