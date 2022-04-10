Вночі військові ЗСУ знищили велику колону окупантів, яка рухалася на Ізюм

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 1 568

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратам ворога за весь час вторгнення

Вночі з 9 на 10 квітня наші військові ЗСУ знищили велику колону ворожої техніки та живої сили окупантів, яка рухалася на Ізюм. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також у селі Вільхівці Збройні Сили України повністю завершили зачистку території. Бійці 92-ї бригади виявили яму з трупами російських солдатів, яких кинули власні командири. Це приклад того, як ці нелюди вчиняють навіть із «своїми».

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратам ворога за весь час вторгнення: