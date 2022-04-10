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У Кременчуцькому районі ситуація спокійна, втім підпали сухої рослинності не припиняються

Сьогодні, 12:56 Переглядів: 225

 

Про ситуацію у районі за минулу добу розповів очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп ворога не виявлено.

Нажаль, на території району не припиняються випадки підпалів сухої рослинності. Протягом минулої доби ДСНС зафіксували 6 підпалів.

За словами Олега Лєдніка, такі дії несвідомих громадян додають роботи оперативним службам та призводять до витрачання ресурсів ДСНС у період воєнного стану.

Варто нагадати, що за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю громадяни притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі – від 3060 грн до 6120 грн. У деяких випадках таке правопорушення може розглядатись, як кримінальне.

За словами Олега Лєдніка, у Кременчуцькому районі щодоби виявляють від двох до чотирьох випадків керування автівкою у нетверезому стані.

Патрульна поліція щодо п’яниць за кермом складає адмінпротокол по ст.130 КУАП, а їх автівки вилучає. В період воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть бути направлені на потреби ЗСУ.

А от випадків домашнього насильства напідпитку за минулу добу в Кременчуцькому районі не зафіксовано.

- У разі збільшення правопорушень, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями ми будемо вимушені ввести додаткові обмеження на їх продаж, - застеріг Олег Лєднік.
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Автор: Віктор Крук
Теги: війна Кременчуцький район підпал ДСНС
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