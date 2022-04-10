російські нелюди влаштували у Маріуполі «зачистку» серед цивільного населення

російські окупанти влаштували у Маріуполі «зачистку» серед цивільного населення. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, росіяни встановили в Маріуполі декілька блокпостів – переважно в Кальміуському та Центральному районах. Вони вбивають містян і навіть публікують свої фотографії поруч із загиблими.
Крім того, ворог проводить «зачистку» примусовою мобілізацією чоловіків до лав бойовиків «ДНР».
Петро Андрющенко також підтвердив, що в Маріуполь надіслали кадирівців. Вони є частиною підрозділу росгвардії.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер