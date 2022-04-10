російські нелюди влаштували у Маріуполі «зачистку» серед цивільного населення

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 219

У місто надіслали кадирівців, вони є частиною підрозділу росгвардії

російські окупанти влаштували у Маріуполі «зачистку» серед цивільного населення. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни встановили в Маріуполі декілька блокпостів – переважно в Кальміуському та Центральному районах. Вони вбивають містян і навіть публікують свої фотографії поруч із загиблими.

- ‎По-друге, зачистка – це прибирання загиблих та вбитих з вулиць. Замітають сліди. Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих в районі Садків Кальміуського району. Що черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах, – розповів Андрющенко.

Крім того, ворог проводить «зачистку» примусовою мобілізацією чоловіків до лав бойовиків «ДНР».

Петро Андрющенко також підтвердив, що в Маріуполь надіслали кадирівців. Вони є частиною підрозділу росгвардії.