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В ОРДЛО окупанти мобілізують на «гарматне м'ясо» усіх чоловіків та одразу відправляють на забій

Сьогодні, 13:49 Переглядів: 448

  

Про це повідомляє ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці інформує про те, що на окупованих територіях Донецької та Луганської областей росіяни посилено мобілізують усіх чоловіків віком від 18 до 65 років. На «гарматне м'ясо» забирають навіть інвалідів дитинства та співробітників «стратегічних підприємств». Відтепер жодна «бронь» вже нікого не рятує від відправки на фронт – на «забій». Чоловіків шукають обходячи квартири, а повістки видають навіть на постах ДАІ усім, хто знаходиться в автомобілях.

- Інваліди дитинства і співробітники «стратегічних підприємств» – росіяни посилюють мобілізацію в ОРДЛО

РФ мобілізує з ОРДЛО осіб, які взагалі не підлягають призову. В першу чергу це стосується співробітників «стратегічних підприємств», яким до цього часу гарантували «бронь».

На Алчевський металургійний комбінат (АМК) прийшла нова рознарядка на 1700 осіб. Це четверта і найбільша хвиля мобілізації на комбінаті. Раніше приходили рознарядки на 1000, 500, 400 осіб.

Також знято «бронь» зі співробітників, які обслуговують районні електричні мережі.

Щоб підвищити «ефективність» мобілізаційних заходів, співробітникам автоінспекції «ЛНР» надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які знаходяться в автомобілях.

Співробітники райвійськкоматів «ЛНР» та військова поліція РФ проводять поквартирні обходи в пошуках чоловіків призивного віку (18-65).

Документи осіб, що не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої «армії ДНР». Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітнику шахти «Комсомолець Донбасу» із довідкою про те, що він працює на «стратегічно важливому підприємстві».

Нікому з них не допомогли отриманні документи й всі назавжди залишились в українській землі, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: ОРДЛО війна російські окупанти мобілізація
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