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В Україні введуть кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону під час війни

Сьогодні, 14:18 Переглядів: 380

 

Законопроєкт передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону військовозобов’язаними та чиновниками під час воєнного стану, яка стосується не тільки чоловіків 

У Верховній Раді України зареєстровали новий законопроєкт про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання держаного кордону України для військовозобов’язаних та чиновників під час дії воєнного стану.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради України.

У пояснювальній записці значиться, що з метою зупинення відтоку за кордон громадян України, які здатні та зобов’язані захищати свою державу, пропонується встановити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України в умовах правового режиму воєнного стану.

Згідно із законом, незаконне перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану особою, яка згідно із законом приписана до призовної дільниці (ред. - не обов’язково чоловікикарається штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 170 тисяч грн) або ж позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Ті самі дії, вчинені військовослужбовцями та військовозобов’язаними, резервістами, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також особами, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ті ж самі дії, вчинені повторно або групою осіб або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такої.

Це стосується й тих, хто намагається перетнути кордон за документами, які містять недостовірну інформацію.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ з початку війни на кордоні затримали близько 2,2 тис. військовозобов'язаних чоловіків. Деякі з них намагались підкупити прикордонників. Частина правопорушників використовували підроблені документи, в яких приписують собі або дітям інвалідність, вказують як померлих живих дружин або дописують кількість дітей. А більшість порушників намагаються перейти кордон поза пунктами пропуску за допомогою провідників.

Нагадаємо, 24 лютого Державна прикордонна служба України повідомила, що чоловікам – громадянам України віком від 18 до 60 років заборонено виїзд за кордон під час воєнного стану.

Стаття 332-3 . Незаконне перетинання держаного кордону України під час дії воєнного стану

1. Перетинання державного кордону України під час дії воєнного стану особою, яка згідно з законом приписана до призовної дільниці (призовником) у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості або з приховуванням від прикордонного контролю, - карається штрафом від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

2. Ті самі дії, вчинені військовослужбовцями та військовозобов’язаними, резервістами, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також особами, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою, вчинені повторно або групою осіб або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такої, - так у законопроекті пропонується сформулювати нову статтю Кримінального кодексу України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна воєнний стан законопроєкт Верховная Рада
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