У Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії - окупанти спалюють в них загиблих містян

У Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії, які окупаційні війська РФ використовують для зачистки слідів своїх злочинів, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Згідно з інформацією, якою володіє омбудсмен, російські військові розмістили крематорій в промисловій зоні складів на Володарському шосе в районі торговельного центру «Метро». Для зберігання тіл окупанти використовують великі холодильники промислових складів.
Нагадаємо, що 6 квітня мер міста Вадим Бойченко повідомив, що окупанти спалюють вбитих жителів Маріуполя у мобільних крематоріях.
За його словами, збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення маріупольців місцеві колаборанти та терористи так званої «ДНР». Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. На думку Бойченка, саме через роботу мобільних крематоріїв РФ досі не дала згоди на те, щоб Туреччина долучилася до повної евакуації Маріуполя.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер