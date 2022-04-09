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У Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії - окупанти спалюють в них загиблих містян

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 351

 

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

У Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії, які окупаційні війська РФ використовують для зачистки слідів своїх злочинів, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

- У Маріуполі посилено працюють мобільні крематорії. Окупанти продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих. Вже майже проведена зачистка в Лівобережному районі, районах приватної забудови «Парковий» і «Новоселівка», центральних вулиць, - повідомила Денісова на своїй сторінці в Telegram.

Згідно з інформацією, якою володіє омбудсмен, російські військові розмістили крематорій в промисловій зоні складів на Володарському шосе в районі торговельного центру «Метро». Для зберігання тіл окупанти використовують великі холодильники промислових складів.

Нагадаємо, що 6 квітня мер міста Вадим Бойченко повідомив, що окупанти спалюють вбитих жителів Маріуполя у мобільних крематоріях.

За його словами, збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення маріупольців місцеві колаборанти та терористи так званої «ДНР». Координує роботу цих груп беспосередньо самопроголошений мер-колабораціоніст Костянтин Іващенко. На думку Бойченка, саме через роботу мобільних крематоріїв РФ досі не дала згоди на те, щоб Туреччина долучилася до повної евакуації Маріуполя.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти крематорий Маріуполь
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