Плани щодо наступу на Україну путін виношував давно і пропонував Польщі забрати 5 облaстeй

Сьогодні, 16:17 Переглядів: 241

Глава кремля виношував плани щодо залучення Польщі до розділу України, але в нього нічого не вийшло

Президент росії володимир путін пропонував уряду Польщі таємну угоду щодо розділу України, згідно з якою польській стороні мали б відійти Львів та п’ять західних областей: Львівська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська та Ровенська.

Про це розповів колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у ефірі телеканалу Україна 24.

За словами екс-міністра, ще у 2008 році польська влада спочатку отримала листа від уже покійного лідера російської партії ЛДПР Володимира Жириновського, в якому детально описувався план поділу України.

Пізніше, у тому ж році, Польща отримувала листа про поділ України й безпосередньо від путіна.

- путін мав ілюзії щодо Львова та України. У 2008 році ми отримували листа від Володимира Жириновського про те, як він бачить карту поділу України. Про те, чий Львів, і пропозиції піти на угоду, щоб п’ять областей нинішньої України відійшло до Польщі. Вже тоді звучали заявки, що Україна – це несамостійна держава. Цей лист я нині передав вашому міністру оборони, щоб він був речовим доказом у міжнародному суді, - заявив колишній польський міністр.

За словами Сікорського, аналізуючи поведінку російських політиків та пам’ятаючи про ті пропозиції, у Польщі вважали цілком ймовірною війну росії проти України, як це і сталося.

Нагадаємо, що у 1939 році Сталін заключив із Гітлером так званий договір «Молотова- Рібентропа», за яким СРСР домовився з нацистською Німеччиною про напад на Польщу та поділ її території. Історія повторяється… А путін хоче повторити шлях Сталіна. Чи Гітлера?