Плани щодо наступу на Україну путін виношував давно і пропонував Польщі забрати 5 облaстeй

Президент росії володимир путін пропонував уряду Польщі таємну угоду щодо розділу України, згідно з якою польській стороні мали б відійти Львів та п’ять західних областей: Львівська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська та Ровенська.
Про це розповів колишній міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у ефірі телеканалу Україна 24.
За словами екс-міністра, ще у 2008 році польська влада спочатку отримала листа від уже покійного лідера російської партії ЛДПР Володимира Жириновського, в якому детально описувався план поділу України.
Пізніше, у тому ж році, Польща отримувала листа про поділ України й безпосередньо від путіна.
За словами Сікорського, аналізуючи поведінку російських політиків та пам’ятаючи про ті пропозиції, у Польщі вважали цілком ймовірною війну росії проти України, як це і сталося.
Нагадаємо, що у 1939 році Сталін заключив із Гітлером так званий договір «Молотова- Рібентропа», за яким СРСР домовився з нацистською Німеччиною про напад на Польщу та поділ її території. Історія повторяється… А путін хоче повторити шлях Сталіна. Чи Гітлера?
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер