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Зло буде покараним – скажіть «ТАК!» новому Нюрнбергу над путіним

Сьогодні, 16:45 Переглядів: 417

 

Підтримати петицію про створення нового Міжнародного трибуналу закликає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Шалену підтримку у світі отримує ініціатива створення нового Міжнародного трибуналу по типу Нюрнбергського. З ідеєю виступили колишні прем’єр-міністри Британії Джон Мейджор та Гордон Браун з групою видатних вчених та юристів.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

- Поки перелякані матері та діти рятуються від бомб та куль, путін прямо на наших очах вчиняє найбільший міжнародний злочин — агресію. Існує потужний спосіб притягти його до відповідальності: новий трибунал у стилі Нюрнберга… Без такої відповідальності ніколи не буде миру, – переконані організатори процесу.

Петиція на підтримку Трибуналу має зібрати 2 мільйони підписів. Це дозволить розпочати вже практичну частину роботи. Варто зазначити, що за перші два дні петицію підписали понад 796 тисяч людей з різних країн світу. А на сьогодні зібрано понад 1,7 млн підписів.

До петиції може приєднатися та підписати її кожен. Як і максимально поширити це звернення.

Щоб зареєструватися, слід перейти на вказану сторінку, ввести свою електронну адресу та натиснути кнопку ПІДПИСАТИ.

Підписуйте й поширюйте! Майбутнє планети у наших руках. Зло має бути викорінено назавжди!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти путин суд Гаага
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