Зло буде покараним – скажіть «ТАК!» новому Нюрнбергу над путіним

Підтримати петицію про створення нового Міжнародного трибуналу закликає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
Шалену підтримку у світі отримує ініціатива створення нового Міжнародного трибуналу по типу Нюрнбергського. З ідеєю виступили колишні прем’єр-міністри Британії Джон Мейджор та Гордон Браун з групою видатних вчених та юристів.
Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Петиція на підтримку Трибуналу має зібрати 2 мільйони підписів. Це дозволить розпочати вже практичну частину роботи. Варто зазначити, що за перші два дні петицію підписали понад 796 тисяч людей з різних країн світу. А на сьогодні зібрано понад 1,7 млн підписів.
До петиції може приєднатися та підписати її кожен. Як і максимально поширити це звернення.
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№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер