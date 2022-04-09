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На звільненій Харківщині знаходять докази того, що росіяни й тут звірствували, як у Бучі

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 317

 

Окупанти катували мирних жителів, серед загиблих є діти

На звільнених від окупації територіях Харківської області зафіксували такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як і в Бучі. Воювати проти мирних українців прийшли мародери, гвалтівники, вбивці жінок і дітей.

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

- Окупанти катували мирних жителів, серед загиблих були діти. Рашисти палили людей живцем.

Після тривалого знущання – трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти, - повідомив Олег Синєгубов.

Він додав, що знайшли тіло фельдшера лікарні – руки чоловіка були зв’язані за спиною. Його також закатували окупанти.

- Просто посеред дороги росіяни розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів зникла безвісті – кількість ще встановлюється. Це жахливі, нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти понесуть покарання, - переконаний Синєгубов.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Харків жертва
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