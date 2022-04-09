На звільненій Харківщині знаходять докази того, що росіяни й тут звірствували, як у Бучі

На звільнених від окупації територіях Харківської області зафіксували такі ж звірства росіян по відношенню до мирного населення, як і в Бучі. Воювати проти мирних українців прийшли мародери, гвалтівники, вбивці жінок і дітей.
Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- Окупанти катували мирних жителів, серед загиблих були діти. Рашисти палили людей живцем.
Після тривалого знущання – трьох людей спалили живцем. Серед загиблих є діти, - повідомив Олег Синєгубов.
Він додав, що знайшли тіло фельдшера лікарні – руки чоловіка були зв’язані за спиною. Його також закатували окупанти.
- Просто посеред дороги росіяни розстріляли авто, де була родина з дитиною. Частина жителів зникла безвісті – кількість ще встановлюється. Це жахливі, нелюдські звірства, за які, повірте, окупанти понесуть покарання, - переконаний Синєгубов.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер