Переселенців запрошують до ЦНАПу для оформлення документів та допомоги

Вимушених переселенців, які фактично перебувають у нашому місті, запрошують до Кременчуцького ЦНАПу для постановки їх на облік, отримання довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та оформлення щомісячної соціальної допомоги на проживання. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, вказані послуги можна отримати одночасно.
Зазначається, що переселенці, які звернуться за допомогою на проживання до 30 квітня 2022 року, отримають її починаючи з березня 2022 року.
Необхідні документи:
Батьки вправі подати оригінали документів від імені своїх неповнолітніх дітей.
У міськраді нагадують, що допомога надається особам, які перемістилися з 24 лютого 2022 року з регіонів України, де проводяться збройні конфлікти, а це: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та місто Київ.
Довідки можна отримати за телефонами:
096-097-15-88, 050-255-15-88 у години роботи ЦНАП.
Зареєструватися в електронну чергу ЦНАП 24/7 рекомендують використовувати вайбер-чат за посиланням https://cutt.ly/9v8XpCR.
Час роботи ЦНАПу та його відділів:
головний офіс ЦНАП (вул.Гагаріна, 14) - з понеділка по суботу (пн, пт: 8.00-17.00, сб: 8.00-16.00);
Автозаводський відділ ЦНАП (Героїв України, 11-А) - з понеділка по суботу (пн.- пт: 8.00 - 17.00, сб: 8.00-16.00); Крюківський відділ ЦНАП (вул. Івана Приходька, 90) - з понеділка по п’ятницю (пн, - чт: 8.00-17.00, пт: 8.00-16.00)
Як оформити матеріальну допомогу переселенцям, куди звертатися та що для цього потрібно?
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер