Переселенців запрошують до ЦНАПу для оформлення документів та допомоги

Сьогодні, 17:39 Переглядів: 120

Звернутись треба до 30 квітня, допомогу нарахують з березня.

Вимушених переселенців, які фактично перебувають у нашому місті, запрошують до Кременчуцького ЦНАПу для постановки їх на облік, отримання довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та оформлення щомісячної соціальної допомоги на проживання. Як повідомляє Кременчуцька міська рада, вказані послуги можна отримати одночасно.

Зазначається, що переселенці, які звернуться за допомогою на проживання до 30 квітня 2022 року, отримають її починаючи з березня 2022 року.

Необхідні документи:

паспорт громадянина України (при відсутності можуть подаватися документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, а також місце реєстрації) (оригінал/цифровий документ),

відомості щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (оригінал/цифровий документ),

реєстраційний номер облікової картки платника податків (оригінал/цифровий документ),

свідоцтво про народження дітей віком до 18 років (оригінал/цифровий документ),

інформацію щодо реквізитів банківського рахунку за стандартом IBAN.

довідка медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності або пенсійне посвідчення із зазначенням відомостей щодо інвалідності (у разі встановлення інвалідності) (оригінал/цифровий документ).

Батьки вправі подати оригінали документів від імені своїх неповнолітніх дітей.

У міськраді нагадують, що допомога надається особам, які перемістилися з 24 лютого 2022 року з регіонів України, де проводяться збройні конфлікти, а це: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська області та місто Київ.

Довідки можна отримати за телефонами:

096-097-15-88, 050-255-15-88 у години роботи ЦНАП.

Зареєструватися в електронну чергу ЦНАП 24/7 рекомендують використовувати вайбер-чат за посиланням https://cutt.ly/9v8XpCR.

Час роботи ЦНАПу та його відділів:

головний офіс ЦНАП (вул.Гагаріна, 14) - з понеділка по суботу (пн, пт: 8.00-17.00, сб: 8.00-16.00);

Автозаводський відділ ЦНАП (Героїв України, 11-А) - з понеділка по суботу (пн.- пт: 8.00 - 17.00, сб: 8.00-16.00); Крюківський відділ ЦНАП (вул. Івана Приходька, 90) - з понеділка по п’ятницю (пн, - чт: 8.00-17.00, пт: 8.00-16.00)

Як оформити матеріальну допомогу переселенцям, куди звертатися та що для цього потрібно?