Як оформити матеріальну допомогу переселенцям, куди звертатися та що для цього потрібно?

Сьогодні, 12:35 Переглядів: 168

З оформленням матеріальної допомоги ВПО варто не зволікати

Усі громадяни України, які через військову агресію росії та військові дії на території України, змушені були стати переселенцями, можуть отримати допомогу від держави.

Як оформити матеріальну допомогу вимушеним переселенцям, куди за нею звертатися та які для цього потрібні документи?

Усі вимушені переселенці мають право оформити матеріальну допомогу – по 2000 грн. Допомога на кожну дитину або особу з інвалідністю виплачується у більшому розмірі - по 3000 грн.

Для того, щоб її отримати необхідно:

Стати на облік ВПО (внутрішньо переміщені особи)

Подати заяву: особисто в органах соціального захисту населення, до уповноваженої громади, до ЦНАПу, або дистанційно – через Портал Дія (зараз проводяться роботи, орієнтовно це можна бути зробити до кінця березня).

Отримати довідку про взяття на облік ВПО.

Подати заявку на отримання допомоги: особисто – в органах соціального захисту, уповноваженому громадами, через ЦНАП, дистанційно – через Портал Дія (буде доступно наприкінці березня).

Отримати виплати на особовий рахунок.

Важливі нюанси:

Матеріальна допомога нараховується на банківський рахунок (за стандартом IBAN), зазначений у заяві.

Допомога виплачуватиметься щомісяця з моменту звернення та протягом усього військового стану плюс один місяць після його припинення або скасування.

Важливо! Усім, хто встигне подати документи до 15 квітня, автоматично нарахують допомогу і за березень.

Ця допомога не включається до розміру сукупного доходу сім'ї при отриманні інших видів соціальної допомоги та не оподатковується на доходи фізичних осіб.

Як держава допомагає ВПО з роботою?

Усім роботодавцям, які офіційно братимуть на роботу вимушених переселенців, держава компенсує витрати у розмірі 6500 грн за кожного працівника. Ці кошти підуть на оплату праці.

Як держава допомагає ВПО з житлом?

Усі українці, які дали притулок у себе вимушеним переселенцям, держава відшкодує по 450 грн на місяць за кожну людину. Ці кошти підуть на компенсацію щодо оплати комунальних послуг.

Для отримання цих коштів власнику житла необхідно звернутися до місцевих органів самоврядування з відповідною заявою.

Компенсація становить 14,77 грн на добу на одну особу. Тому компенсацію можна отримати навіть у разі, якщо вимушені переселенці жили не повний місяць.

Що таке е-Підтримка у розмірі 6500 грн?

Ще один вид державної допомоги можна отримати у рамках програми е-Підтримка у розмірі 6500 грн.

Таку допомогу можуть отримати мешканці Чернігівської, Сумської, Харківської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Донецької, Луганської, Житомирської, Одеської, Волинської, Київської областей та мешканці Києва.

Хто може її отримати?

наймані працівники, за яких роботодавець подав звітність за IV квартал 2021 року або загалом за 2021 рік, крім працівників бюджетних установ, фондів загальнообов'язкового державного страхування та державної служби;

чинні фізичні особи підприємці 1-4 групи, які подали звітність за IV квартал 2021 року або загалом за рік.

Тобто громадяни, які працювали/працюють неофіційно, отримати цю фінансову допомогу поки не зможуть.