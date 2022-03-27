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Кременчук, Путін проти українського народу

Керівник ГУР: путін може спробувати нав’язати Україні «корейський» сценарій

Сьогодні, 12:57 Переглядів: 297

 

Національний спротив, мітинги наших громадян на окупованих територіях, партизанський рух та контратаки ЗСУ зі звільненням територій ускладнюють реалізацію планів ворога

Пресслужба ГУР Міноборони наводить слова головного розвідника про плани кремлівського карлика.

- Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, путін уже змінює головні оперативні напрямки — це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає «корейський» сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі, — таку думку висловив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов.

Він переконаний, що для російського фашистського режиму й досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в Крим. Але для реалізації цього плану є головна проблема – наш незламний Маріуполь, який скував значні сили ворога.

- Окупанти спробують сколотити окуповані території в єдине квазідержавне утворення, яке протиставлятимуть незалежній Україні. Ми вже бачимо намагання створити «паралельні» органи влади на окупованих територіях і примусити людей відмовитися від гривні. Можливо, вони захочуть про це поторгуватися і на міжнародному рівні. Але опір і мітинги наших громадян на окупованих територіях, контратаки ЗСУ і поступове звільнення — суттєво ускладнює реалізацію планів ворога. Окрім того, скоро починається сезон тотального українського партизанського сафарі. Тоді для росіян залишиться один актуальний сценарій — як вижити, — підсумував Кирило Буданов.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Міноборони Путін
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