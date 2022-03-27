Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Вчорашній виступ Джо Байдена у Варшаві порівняли із легендарною промовою Рональда Рейгана

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 114

 

Він заявив, що війна рф в Україні стала стратегічною помилкою та провалом росії

Президент США Джо Байден виступив з промовою на Замковій площі у Варшаві. Він чітко окреслив, що саме стоїть на кону в боротьбі між диктатурою та демократією в Україні та її наслідки для всього вільного світу.

Виступ Байдена є найкращим свідченням того, що історичні санкції проти Росії будуть діяти, доки Путін залишається при владі. Нині вже багато хто «Варшавську промову» чинного президента США порівнює з легендарним виступом Рональда Рейгана.

Ключові моменти цієї промови:

  • Заходу потрібно готуватися до тривалої боротьби між демократією і автократією.
  • Росіяни відрізані від сучасного світу. Ви були країною ХХІ століття - тепер ви є країною ХІХ століття.
  • Росіяни нам не вороги. Путін не повинен залишитись при владі.
  • Європа має звільнитися від російських енергоносіїв, США готові у цьому допомогти.
  • Українці виборюють свою свободу протягом багатьох століть.
  • Путін поставив собі мету, якої не досягне.
  • Війська США знаходяться в Європі не для того, щоб вступати в бойові дії зі збройними силами РФ.
  • Завдяки санкціям рубль перетворився на попіл. США завдали удару в саме серце російської економіки, щоб вони не могли фінансувати війну.
  • Ця війна вже стала провалом Росії. Росіяни живуть під владою диктатора і потрапляють до в'язниць за вихід за протести. 200 тисяч росіян вже залишили країну за один місяць.
  • Росія хотіла, щоб США зменшили присутність НАТО біля її кордонів, але зараз вона збільшена в рази.
  • США приймуть 100 тисяч біженців із України.
  • Росія ніколи не переможе Україну.
  • Те, що відбувається - це виклик світовому порядку, що встановився після Другої світової війни.

Варто зазначити, що у своїй промові Джо Байден, звернувся безпосередньо до росіян та заявив, що розв'язана путіним війна проти України повернула всіх росіян із ХХІ століття у ХІХ.

- Ви, російський народ, нам не ворог. Я відмовляюся вірити, що ви вітаєте вбивство невинних дітей, бабусь і дідусів або що ви приймаєте бомбардування лікарень, шкіл, пологових будинків російськими ракетами та бомбами, блокаду міст, щоб цивільні особи не могли втекти, переривання постачань та спроби голодом змусити українців підкоритися, – цитує Байдена пресслужба Білого дому.

Американський президент нагадав, що під час Другої світової війни самі росіяни були в аналогічному становищі і ще свіжа пам'ять про блокаду Ленінграда.
Байден зазначив, що до початку повномасштабної війни Росія була «нацією XXI століття з надіями та мріями, які люди у всьому світі покладають на себе та

- Тепер агресія Володимира Путіна відрізала вас, російський народ, від решти світу і повертає Росію в XIX століття. Це не те, хто ви є. Це не те майбутнє, на яке ви заслуговуєте для своїх сімей та дітей. Я вам правду кажу: ця війна не гідна вас, російський народе. Путін може і мусить покласти край цій війні. Американський народ підтримує вас і сміливих громадян України, які хочуть миру, – підсумував президент США.

Він заявив, що війна рф в Україні стала стратегічним провалом росії, назвав путіна «диктатором, який прагне відновити імперію» та підкреслив, що «ця людина не може залишатися при владі».

А після зустрічі з українськими біженцями у Жешуві президент США Джо Байден назвав кремлівського лідера путіна «м’ясником.


0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти президент США звернення президента
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:


Вверх