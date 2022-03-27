Вчорашній виступ Джо Байдена у Варшаві порівняли із легендарною промовою Рональда Рейгана

Сьогодні, 13:20 Переглядів: 114

Президент США Джо Байден виступив з промовою на Замковій площі у Варшаві. Він чітко окреслив, що саме стоїть на кону в боротьбі між диктатурою та демократією в Україні та її наслідки для всього вільного світу.

Виступ Байдена є найкращим свідченням того, що історичні санкції проти Росії будуть діяти, доки Путін залишається при владі. Нині вже багато хто «Варшавську промову» чинного президента США порівнює з легендарним виступом Рональда Рейгана.

Ключові моменти цієї промови:

Заходу потрібно готуватися до тривалої боротьби між демократією і автократією.

Росіяни відрізані від сучасного світу. Ви були країною ХХІ століття - тепер ви є країною ХІХ століття.

Росіяни нам не вороги. Путін не повинен залишитись при владі.

Європа має звільнитися від російських енергоносіїв, США готові у цьому допомогти.

Українці виборюють свою свободу протягом багатьох століть.

Путін поставив собі мету, якої не досягне.

Війська США знаходяться в Європі не для того, щоб вступати в бойові дії зі збройними силами РФ.

Завдяки санкціям рубль перетворився на попіл. США завдали удару в саме серце російської економіки, щоб вони не могли фінансувати війну.

Ця війна вже стала провалом Росії. Росіяни живуть під владою диктатора і потрапляють до в'язниць за вихід за протести. 200 тисяч росіян вже залишили країну за один місяць.

Росія хотіла, щоб США зменшили присутність НАТО біля її кордонів, але зараз вона збільшена в рази.

США приймуть 100 тисяч біженців із України.

Росія ніколи не переможе Україну.

Те, що відбувається - це виклик світовому порядку, що встановився після Другої світової війни.

Варто зазначити, що у своїй промові Джо Байден, звернувся безпосередньо до росіян та заявив, що розв'язана путіним війна проти України повернула всіх росіян із ХХІ століття у ХІХ.

- Ви, російський народ, нам не ворог. Я відмовляюся вірити, що ви вітаєте вбивство невинних дітей, бабусь і дідусів або що ви приймаєте бомбардування лікарень, шкіл, пологових будинків російськими ракетами та бомбами, блокаду міст, щоб цивільні особи не могли втекти, переривання постачань та спроби голодом змусити українців підкоритися, – цитує Байдена пресслужба Білого дому.

Американський президент нагадав, що під час Другої світової війни самі росіяни були в аналогічному становищі і ще свіжа пам'ять про блокаду Ленінграда.

Байден зазначив, що до початку повномасштабної війни Росія була «нацією XXI століття з надіями та мріями, які люди у всьому світі покладають на себе та

- Тепер агресія Володимира Путіна відрізала вас, російський народ, від решти світу і повертає Росію в XIX століття. Це не те, хто ви є. Це не те майбутнє, на яке ви заслуговуєте для своїх сімей та дітей. Я вам правду кажу: ця війна не гідна вас, російський народе. Путін може і мусить покласти край цій війні. Американський народ підтримує вас і сміливих громадян України, які хочуть миру, – підсумував президент США.

Він заявив, що війна рф в Україні стала стратегічним провалом росії, назвав путіна «диктатором, який прагне відновити імперію» та підкреслив, що «ця людина не може залишатися при владі».

А після зустрічі з українськими біженцями у Жешуві президент США Джо Байден назвав кремлівського лідера путіна «м’ясником.



