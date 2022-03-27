Вчорашній виступ Джо Байдена у Варшаві порівняли із легендарною промовою Рональда Рейгана

Він заявив, що війна рф в Україні стала стратегічною помилкою та провалом росії
Президент США Джо Байден виступив з промовою на Замковій площі у Варшаві. Він чітко окреслив, що саме стоїть на кону в боротьбі між диктатурою та демократією в Україні та її наслідки для всього вільного світу.
Виступ Байдена є найкращим свідченням того, що історичні санкції проти Росії будуть діяти, доки Путін залишається при владі. Нині вже багато хто «Варшавську промову» чинного президента США порівнює з легендарним виступом Рональда Рейгана.
Ключові моменти цієї промови:
- Заходу потрібно готуватися до тривалої боротьби між демократією і автократією.
- Росіяни відрізані від сучасного світу. Ви були країною ХХІ століття - тепер ви є країною ХІХ століття.
- Росіяни нам не вороги. Путін не повинен залишитись при владі.
- Європа має звільнитися від російських енергоносіїв, США готові у цьому допомогти.
- Українці виборюють свою свободу протягом багатьох століть.
- Путін поставив собі мету, якої не досягне.
- Війська США знаходяться в Європі не для того, щоб вступати в бойові дії зі збройними силами РФ.
- Завдяки санкціям рубль перетворився на попіл. США завдали удару в саме серце російської економіки, щоб вони не могли фінансувати війну.
- Ця війна вже стала провалом Росії. Росіяни живуть під владою диктатора і потрапляють до в'язниць за вихід за протести. 200 тисяч росіян вже залишили країну за один місяць.
- Росія хотіла, щоб США зменшили присутність НАТО біля її кордонів, але зараз вона збільшена в рази.
- США приймуть 100 тисяч біженців із України.
- Росія ніколи не переможе Україну.
- Те, що відбувається - це виклик світовому порядку, що встановився після Другої світової війни.
Варто зазначити, що у своїй промові Джо Байден, звернувся безпосередньо до росіян та заявив, що розв'язана путіним війна проти України повернула всіх росіян із ХХІ століття у ХІХ.
- Ви, російський народ, нам не ворог. Я відмовляюся вірити, що ви вітаєте вбивство невинних дітей, бабусь і дідусів або що ви приймаєте бомбардування лікарень, шкіл, пологових будинків російськими ракетами та бомбами, блокаду міст, щоб цивільні особи не могли втекти, переривання постачань та спроби голодом змусити українців підкоритися, – цитує Байдена пресслужба Білого дому.
Американський президент нагадав, що під час Другої світової війни самі росіяни були в аналогічному становищі і ще свіжа пам'ять про блокаду Ленінграда.
Байден зазначив, що до початку повномасштабної війни Росія була «нацією XXI століття з надіями та мріями, які люди у всьому світі покладають на себе та
- Тепер агресія Володимира Путіна відрізала вас, російський народ, від решти світу і повертає Росію в XIX століття. Це не те, хто ви є. Це не те майбутнє, на яке ви заслуговуєте для своїх сімей та дітей. Я вам правду кажу: ця війна не гідна вас, російський народе. Путін може і мусить покласти край цій війні. Американський народ підтримує вас і сміливих громадян України, які хочуть миру, – підсумував президент США.
Він заявив, що війна рф в Україні стала стратегічним провалом росії, назвав путіна «диктатором, який прагне відновити імперію» та підкреслив, що «ця людина не може залишатися при владі».
А після зустрічі з українськими біженцями у Жешуві президент США Джо Байден назвав кремлівського лідера путіна «м’ясником.