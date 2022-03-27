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У Кременчуцькому районі перевірили умови перебування та харчування вимушених переселенців

Сьогодні, 13:45 Переглядів: 451

 

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області 

Спеціалісти Кременчуцького районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області з 21 по 25 березня перевірили 16 місць тимчасового перебування осіб, що вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією рф.

- Перевірки проводились згідно наказу МОЗ України від 10.03.2022 N458  «Мінімальні вимоги щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, які вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації», - йдеться у повідомленні.

Під час перевірок звертали увагу на такі питання:

  • Забезпечення людей, які прибувають до місць тимчасового перебування медичною допомогою та лікарськими засобами.
  • Дотримання мінімальної відстані між спальними місцями (1 м).
  • Дотримання режиму провітрювання (не менше трьох разів на добу), вологого прибирання (один раз на добу), дезинфекції поверхонь, до яких торкаються (не менше 2 разів на добу).
  • Здійснення вологого прибирання із застосуванням миючих та дезінфікуючих засобів, щонайменше один раз на тиждень або у разі забруднення біологічними рідинами.
  • Дотримання температурного режиму (18* С при відносній вологості 30-70%).
  • Організації місць для приготування їжі та зберігання продуктів.
  • Забезпечення окремих кімнат для ізоляції на випадок виникнення підозри на інфекційну хворобу, симптомів гострого респіраторного захворювання гострої кишкової інфекції тощо.
  • Забезпечення надання психологічної допомоги особам, які знаходяться в місцях тимчасового перебування.
  • Забезпеченням рідким милом, антисептиками, паперовими рушниками,
  • Забезпечення твердим та м’яким інвентарем.
  • Створення умов для дотримання правил особистої гігієни (рукомийні раковини – 1 кран на 5-7 осіб, душ – не менше ніж 1 на 50 осіб).
  • Питний режим – 20 л на одну людину на добу.
  • Зберігання твердих побутових відходів.
- З працівниками місць для тимчасового перебування ВПО проведена роз’яснювальна робота по дотриманню наказу вище викладених вимог. Також працівники управління перевірили  9 пунктів збору гуманітарної допомоги, - йдеться у повідомленні.

 


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Автор: Віктор Крук
Теги: війна ВПО перевірки Держпродспоживслужба Кременчуцький район
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