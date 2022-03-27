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Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 153

 

Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 12.00

Триває тридцять друга доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Триває переміщення підрозділів російської федерації на територію республіки білорусь. Вказані заходи проводяться з метою ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених та хворих військовослужбовців.

Частина підрозділів збройних сил республіки білорусь продовжує перебувати на полігонах.

На Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії та авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.

На Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук’янівка та Рудницьке противник зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат. В районі Слов’янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли.

В Таврійському операційному районі окупанти силами росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.

Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках.

Разом переможемо! Зберігаємо спокій! Слава Україні!

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти оперативна інформація Генштаб ЗСУ
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