В окупованих містах українці знову вийшли на мітинги: земля палає під ногами загарбників

Сьогодні, 14:34 Переглядів: 165

Рашисти вбивають та викрадають мітингувальників, але протести не припиняються

Російські окупанти вбили в Славутичі трьох учасників проукраїнської мирної акції, а в Ірпені - директорку дитсадка та її чоловіка. Про це повідомила в telegram Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона заявила, що російські окупанти продовжують коїти воєнні злочини та вбивати мирних жителів на Київщині.

- У місті Славутичі Київської області під час мирної проукраїнської акції протесту окупантами вбито трьох мирних жителів. У місті Ірпінь на Київщині рашисти вбили директора дитячого садочка «Віночок» Ларису Осипенко та її чоловіка. Від артилерійських ударів військ загарбників по селах Тарасівка, Требухів та Шевченкове Броварського району, а також міста Буча 26 березня загинуло троє та поранено шестеро мирних жителів, - написала омбудсмен.

Вона наголосила, що дії окупантів є порушенням чотирьох женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них та свідченням геноциду українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

У Херсоні місцеві жителі знову вийшли на мирний мітинг проти російських загарбників на площу Свободи. Вони скандували патріотичні гасла, повторюючи, що Херсон – це Україна. Як повідомляють очевидці, мирний мітинг не сподобався російським загарбникам. Російські військові почали кидати в протестувальників димові шашки та стріляти.

Про це херсонці повідомляють у Фейсбуці, транслюючи онлайн акцію протесту.

Російські окупанти попереджають з гучномовців, що мітинги заборонені.

Багатьох учасників таких мирних заходів російські агресори вже викрадали, проте херсонці все одно зібралися на мітинг протесту. За їх словами, херсонці хочуть показати агресору, що не бояться його.

Незважаючи на вимоги озброєних окупантів та вимоги розійтися, херсонці вигукують: «Херсон – це Україна!», «Слава Україні!».

Вони проголошують антиросійські, антипутінські речівки, відомий вислів про російський корабель, звертаючись до російських військових херсонці кричать: «Дамой!» та проклинають їх. Люди викрикують, що не розуміють нічого, що агресори наказують, і пропонують їм перейти на українську мову.

Російські військові почали стріляти, використовують газові гранати. Як повідомляють люди, є постраждалі, зокрема, одна з учасниць акції має поранення ноги. Люди не розходяться, вони зосередилися на бульварі Мирному, поблизу площі Свободи.

А у окупованому Геничеську, що на Херсонщині, патріоти підпалили військкомат, у якому розмістилися російські окупанти.

Про це повідомляє у Фейсбуці депутат Херсонської облради Сергій Хлань, який нині захищає Україну зі зброєю в руках.

- Генічани чинять опір російським окупантам. Вночі спалили військкомат, захоплений російськими військами, в якому вони розміщувалися, - написав Хлань.