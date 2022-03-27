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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У росії строковиків-новобранців весняного призову збираються відправляти воювати в Україну

Сьогодні, 14:58 Переглядів: 55

 

Про підготовку свіжого «гарматного м’яса» свідчить документ міноборони росії, який оприлюднили сьогодні

В Росії новобранців весняного призову від 2004 року народження відправлятимуть на війну в Україну. Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі. Як доказ він опублікував документ міністерства оборони російської федерації, підписаний начальником головного організаційно-мобілізаційного управління Євгеном Бурдинським.
Адресовано документ воєнним комісарам Брянської, Курської та Бєлгородської області. Їх просять надати дані про кількість новобранців, котрих можна відправити у район проведення так званої «Спеціальної воєнної операції».
 
Нагадаємо, Національний медичний дослідницький центр імені Вишневського в москві заповнений пораненими російськими солдатами, в тому числі солдатами строкової служби.
Російське міністерство оборони та особисто президент рф путін із перших днів війни стверджували, ніби строковики не воюють в Україні. Однак росіянам довелося зізнатися в очевидному: призовники кинуті путіним на війну проти України, адже деякі з них вже потрапили до нас у полон.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Путін новобранцы
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