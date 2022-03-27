Уряд розробив механізм фіксації збитків українців, майно яких зруйнувала війна – через «Дію»

Сьогодні, 15:22 Переглядів: 168

Кожен українець, будинок якого постраждав через війну Росії проти України, зможе зафіксувати понесені збитки через додаток «Дія».

Про це повідомив прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль.

За його словами, Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок «Дія». Ця опція повинна бути доступною вже за тиждень.

За словами очільника уряду, завдяки цьому Кабмін зможе підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову.

- Ми все відбудуємо: кожен дім, кожну квартиру, кожну вулицю кожного постраждалого міста. І цей процес починається вже зараз — зі збору інформації та фіксації збитків, - наголосив Денис Шмигаль.