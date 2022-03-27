Уряд розробив механізм фіксації збитків українців, майно яких зруйнувала війна – через «Дію»

Кожен українець, будинок якого постраждав через війну Росії проти України, зможе зафіксувати понесені збитки через додаток «Дія».
Про це повідомив прем‘єр-міністра України Денис Шмигаль.
За його словами, Кабінет міністрів ухвалив постанову про порядок збору та обліку інформації про пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій нерухоме майно через портал та застосунок «Дія». Ця опція повинна бути доступною вже за тиждень.
За словами очільника уряду, завдяки цьому Кабмін зможе підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову.