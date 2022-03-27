Десантники 80 ОДШБр збили за добу три російські крилаті ракети

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Усі ворожі ракети були збиті за допомогою ПЗРК

Упродовж минулої доби на Миколаївщині підрозділи протиповітряної оборони 80-ої окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили три крилаті ракети, які запускав ворог.

- Ракети збивали з переносних зенітних ракетних комплексів (ПЗРК), – повідомляють на сторінці у фейсбуці 80 ОДШБр.

Загалом від початку вторгнення підрозділи протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗСУ знищили біля двох десятків повітряних об’єктів противника: літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.

За останній час США передали ЗС Україні сотні переносних зенітно-ракетних комплексів класу «земля-повітря» Stinger, які є досить ефективним засобом боротьби з авіаційними цілями противника на малих висотах. Висота польоту крилатих ракет зазвичай становить 50-150 метрів над поверхнею землі. Передача такого американського озброєння ЗСУ продовжується.

Російська армія в ході війни проти України використовує крилаті ракети для нанесення ударів по містам та інфраструктурі України на дальній відстані. Через низьку траекторію польоту крилаті ракети є дуже складною ціллю для ППО.