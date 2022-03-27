Російські окупанти залучають до війни в Україні найманців із африканських країн та Сирії

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 194

Вихідці з африканських країн засвітилися у лавах бойовиків на Донбасі. Ситуація з бажаючими воювати за ОРЛО на окупованих територіях Луганщини, схоже, зовсім кепська. Серед бойовиків так званої «ЛНР» засвітилися вже навіть вихідці з африканських країн.

Фото темношкірих носіїв «руського міра» та «духовних скрєп» показали в Telegram-каналі "В*та Хантери".

У мережі показали, як виглядають темношкірі соратники російських терористичних військ на окупованому Донбасі. Також опубліковано їхні «військові квитки», видані так званою владою «ЛНР».

Два чоловіка з Африканського континенту приїхали у тимчасово окупований Росією Луганськ у червні 2021 року. Один з них 1995 року народження, інший народився в 1993 році.

З якої саме африканської країни приїхали ці «визволителі» - невідомо.

Однак, стало відомо, що сирійська «Хезбола» таки направить своїх бойовиків на війну проти України. Про це, посилаючись на обізнані джерела, 25 березня повідомив ліванський телеканал «Аль-Хадас». За його інформацієї, мова йде про приблизно 800 бойовиків, яких залучать для участі у бойових діях на боці російських окупаційних військ. Переговори про відправку бойовиків, за даними телеканалу, вів представник приватної військової компанії «Вагнер» Олександр Кузнєцов.

Перші 200 бойовиків, нібито, мають прибути на авіабазу в Гомельській області у Білорусі вже 29 березня. Як повідомляє телеканал, «Хезболла» відкрила вербувальні пункти у сирійських містах Кусейр, Алеппо, Ябруд та Саїда-Зейнаб, а також у південному передмісті Бейрута (Ліван), контрольованому цим угрупованням.



