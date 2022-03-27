У разі хімічної атаки рашистами може бути застосований зарін: як діяти при загрозі отруєння?

Однією з речовин нервово-паралітичної дії, що використовується для оснащення таких боєприпасів, є зарін.
Газ ЗАРІН
- важчий за повітря;
- без кольору і запаху, змішується з водою та їжею;
- симптоми: виділення з носа, посилене слиновиділення, задуха, звуження зіниць, нудота;
- антидот - атропін, діазепам.
Підготуйтесь
Зробіть запас води та їжі у герметичних ємностях.
Підготуйте запас рушників, змінний одяг.
Як діяти
Cлухайте вказівки влади, ДСНС.
Якщо атака сталася зовні будинку - закрийте та заблокуйте всі вікна та двері, вимкніть системи кондиціонування, закрийте вентиляційні отвори, старайтеся перебувати в найвищій точці будівлі.
Якщо газ розпилено всередині будинку - вийдіть на свіже повітря, знайдіть безпечне місце, старайтеся перебувати на височинах, пагорбах.
Щойно будете в безпечному місці, зніміть одяг, покладіть його у пакет і зберігайте подалі від людей і тварин.
Помийте себе та домашніх тварин із великою кількістю води та мила. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.
Якщо очі подразнені та болять, промийте їх водою протягом 10-15 хв. Якщо зарін потрапив в шлунок - потрібно його промити і випити рідини.
При важкому ураженні - викликати бригаду швидкої допомоги.