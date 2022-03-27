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У разі хімічної атаки рашистами може бути застосований зарін: як діяти при загрозі отруєння?

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 771

 

Російські окупанти можуть застосувати боєприпаси із хімічною зброєю

Однією з речовин нервово-паралітичної дії, що використовується для оснащення таких боєприпасів, є зарін.

Газ ЗАРІН

- важчий за повітря;

- без кольору і запаху, змішується з водою та їжею;

- симптоми: виділення з носа, посилене слиновиділення, задуха, звуження зіниць, нудота;

- антидот - атропін, діазепам.

Підготуйтесь

Зробіть запас води та їжі у герметичних ємностях. 

Підготуйте запас рушників, змінний одяг.

Як діяти

Cлухайте вказівки влади, ДСНС. 

Якщо атака сталася зовні будинку - закрийте та заблокуйте всі вікна та двері, вимкніть системи кондиціонування, закрийте вентиляційні отвори, старайтеся перебувати в найвищій точці будівлі.

Якщо газ розпилено всередині будинку - вийдіть на свіже повітря, знайдіть безпечне місце, старайтеся перебувати на височинах, пагорбах.

Щойно будете в безпечному місці, зніміть одяг, покладіть його у пакет і зберігайте подалі від людей і тварин. 

Помийте себе та домашніх тварин із великою кількістю води та мила. Зверніть особливу увагу на руки й обличчя, протріть повіки, вії, вуха.

Якщо очі подразнені та болять, промийте їх водою протягом 10-15 хв. Якщо зарін потрапив в шлунок - потрібно його промити і випити рідини. 

При важкому ураженні - викликати бригаду швидкої допомоги.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти хімічна зброя
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