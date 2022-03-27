За місяць українські військові ліквідували сімох російських генералів

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 331

За місяць українські військові ліквідували сімох російських генералів, а за 10 років в Афганістані СРСР втратили п'ять генералів. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

- Це величезна кількість навіть якщо порівнювати з Другою світовою. Тоді кількість загиблих за місяць у війні ніколи не перевищувала одного-двох генералів. А тут уже 7, - зазначає Жданов.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що втрати окупантів ростуть, і надає нові дані з 24.02 по 27.03. росія вже втратила: