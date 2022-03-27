Загалом 16 600 російських загарбників полягли на українській землі
За місяць українські військові ліквідували сімох російських генералів, а за 10 років в Афганістані СРСР втратили п'ять генералів. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.
- Це величезна кількість навіть якщо порівнювати з Другою світовою. Тоді кількість загиблих за місяць у війні ніколи не перевищувала одного-двох генералів. А тут уже 7, - зазначає Жданов.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що втрати окупантів ростуть, і надає нові дані з 24.02 по 27.03. росія вже втратила:
- особового складу — близько 16 600 осіб;
- танків — 582 од;
- бойових броньованих машин — 1 664 од;
- артилерійських систем — 294 од;
- РСЗВ — 93 од;
- засобів ППО — 52 од;
- літаків — 121 од;
- гелікоптерів — 127 од;
- автомобільної техніки — 1 144 од;
- кораблів/катерів — 7 од;
- цистерн з ПММ — 73;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56;
- спеціальної техніки — 21;
- пускових установок ОТРК — 4.
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