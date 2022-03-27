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За місяць українські військові ліквідували сімох російських генералів

Сьогодні, 12:10 Переглядів: 331

 

Загалом 16 600 російських загарбників полягли на українській землі

За місяць українські військові ліквідували сімох російських генералів, а за 10 років в Афганістані СРСР втратили п'ять генералів. Про це сказав військовий експерт Олег Жданов.

- Це величезна кількість навіть якщо порівнювати з Другою світовою. Тоді кількість загиблих за місяць у війні ніколи не перевищувала одного-двох генералів. А тут уже 7, - зазначає Жданов.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що втрати окупантів ростуть, і надає нові дані з 24.02 по 27.03. росія вже втратила:

  • особового складу — близько 16 600 осіб;
  • танків — 582 од;
  • бойових броньованих машин — 1 664 од;
  • артилерійських систем — 294 од;
  • РСЗВ — 93 од;
  • засобів ППО — 52 од;
  • літаків — 121 од;
  • гелікоптерів — 127 од;
  • автомобільної техніки — 1 144 од;
  • кораблів/катерів — 7 од;
  • цистерн з ПММ — 73;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 56;
  • спеціальної техніки — 21;
  • пускових установок ОТРК — 4.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна втрати Росія знищення російські загарбники ЗСУ
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