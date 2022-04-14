«Нептун» проти «Москви»: що відомо про ракети, які вдарили по флагману росіян

Сьогодні, 17:10 Переглядів: 394

Ввечері, 13 квітня, крейсер «москва» загорівся. росія визнала, що там була велика пожежа та вибух боєкомплекту. Але стверджує, що він не потонув і його нібито буксирують до анексованого Криму. Про це пише BBC News Україна.

Українські військові офіційно заявили, що «москву» вразили протикорабельні ракети «Нептун». І крейсер, нібито, почав тонути.

У росії офіційно не кажуть, що могло спричинити пожежу і виведення з ладу «москви». Але провладні російські журналісти поширюють тези, що Україна могла вдарити отриманим на заході озброєнням, а не «Нептуном».

Хоча українські та західні експерти твердять - це цілком може бути український «Нептун», який кілька місяців тому став на озброєння армії.

Що відомо про протикорабельні комплекси «Нептун», чим такий важливий крейсер «москва», і чому, якщо спрацювала саме українська зброя, нею вдарили тільки на другий місяць війни?

Флагман «москва»

Крейсер «москва» - головний корабель проєкту 1164 «Атлант». Його заклали за радянських часів в Україні, на Миколаївському суднобудівному заводі, а спустили на воду у 1982 році. Спочатку він мав ім'я «Слава».

Він брав участь у супроводі саміту генерального секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова з американським президентом Джорджем Бушем на Мальті у 1989 році.

У 2000 році, вже під ім'ям «москва», корабель став флагманом Чорноморського флоту ВМФ рф.

Крейсер брав участь у низці збройних конфліктів, зокрема у російській операції у Сирії. Після цього корабель кілька років ремонтували.

«москва» також брала участь у війні проти Грузії в 2008 році. Корабель виходив туди із Севастополя без дозволу України.

На початку війни проти України крейсер діяв біля острова Зміїний.

Його неодноразово відвідував із іноземними лідерами президент Росії Володимир Путін.

Екіпаж корабля становить 510 людей, його довжина - 190 метрів. Він оснащений комплексом крилатих ракет, декількома зенітно-ракетними комплексами, артилерійськими та протикорабельними засобами.

Військовий експерт Микола Бєлєсков зауважує, що «москву» не використовували для обстрілу території України крилатими ракетами з Чорного моря. Адже «москва» не носій ракет «Калібр», якими рф накриває майже всю Україну.

- Але все-таки це флагман для російського Чорноморського флоту, і, безперечно, це серйозна шкода - не тільки матеріально, але й моральна. ... Це дуже потужний підйом для українського духу, - каже Бєлєсков.

Професор Майкл Петерсен, директор вивчення морського потенціалу росії при Військово-морському коледжі США, розповів ВВС, що українцям вдалося здобути важливу перемогу на морі.

- Я думаю, вона має і символічне, і воєнне значення. Це флагман російського Чорноморського флоту, він уже трохи застарів, але це все ще символ російської військової могутності на Чорному морі, - каже він.

Україна втратила свої кораблі у 2014 році, після анексії Криму, тому, вважає Петерсен, сам факт того, що українці можуть завдавати таких ударів, надзвичайно символічний та болісний для російського керівництва.

На думку експерта, тепер російський флот може відчути необхідність діяти далі від українського берега.

Кореспондент ВВС з питань безпеки Френк Гарднер назвав ситуацію з Москвою «заслуженою справедливістю для України».

Цей корабель був частиною російського флоту, що ховається в шельфі та загрожує українському порту Одеса.

Українці знають його як корабель, який наказав капітулювати захисникам на острові Зміїний, а ті відповіли йому «йти на …». Цей вислів став своєрідним девізом захисників України.

Що таке «Нептун»

Оперативне командування «Південь» заявило, що крейсер уразила протикорабельна ракета «Нептун», яка надійшла у військо буквально за кілька місяців до вторгнення росії.

Хоча у росії вже лунають голоси військових провладних журналістів, що це могли бути західні протикорабельні комплекси.

Офіційно про завезення в Україну таких комплексів ще не повідомляли.

Комплекс «Нептун» з крилатими ракетами для враження кораблів почали розробляти з 2014 року після фактичної втрати Україною свого флоту.

Вперше його показали широкій публіці у жовтні 2019 року.

Береговий ракетний комплекс призначений для знищення кораблів різних класів і берегових цілей.

Він оснащений крилатими ракетами Р-360, максимальна дальність ураження яких складає 280 км над морем.

На цю розробку конструкторського бюро «Луч» українська армія і флот покладали великі надії. Це була одна з головних ставок для підвищення обороноздатності на Чорному та Азовському морях.

Ракети «Нептуна» можуть виводити з ладу судна тоннажністю до 5 тисячі тонн - великі десантні кораблі, есмінці, крейсери чи корвети.

«Нептун» - це цілий комплекс: пускова установка з 4 ракетами, машина для заряджання, транспортна машина та мобільний командний пункт.

Комплекс розгортається за 15 хвилин, стріляє з маршу. На перезаряджання потрібно 7-8 секунд.

До 2025 року планували створити три дивізіони наземного базування «Нептуна». В один дивізіон мали входити щонайменше 6 пускових установок. Один дивізіон може перекрити 600 км берега. Три дивізіони могли покривати все узбережжя.

«Нептун» офіційно прийняли на озброєння ще в 2020 році, проте реально перший і поки що єдиний дивізіон ракет надійшов у військо, як вказують експерти, тільки у січні 2022 року.

Чи міг «Нептун» вдарити по «Москві»?

- Це цілком може бути удар «Нептуна», не бачу достатніх причин сумніватись, - запевнив ВВС News Україна Микола Бєлєсков.

Він вказує, що західні аналоги, яких офіційно ще немає в Україні, суттєво не відрізняються від «Нептуна» за дальністю і вагою бойової частини.

Хоча, звісно, той же західний «Гарпун» вже відпрацьований роками використання, чого не скажеш про український аналог.

Бєлєсков нагадує, що дивізіон «Нептуна» встигли передати армії перед війною, розрахунки вже навчені.

- Можливо, росіянам приємніше було б думати, що не українська, а західна ракета вразила «Москву», - припускає експерт.

З дальністю дії «Нептуна» у 280 км Україна теоретично могла дістати «Москву» ледь не у Севастопольській бухті, розмірковує експерт.

Але нагадує, що росіяни почувалися безпечно у Чорному морі останнім часом, а тому «Москва» була досить близько до узбережжя України.

Микола Бєлєсков припускає, що «Нептун» навряд чи зміг би потопити «Москву».

- Але бойовий корабель необов'язково топити, щоб вивести з ладу назавжди. Була детонація боєкомплекту, тому навіть якщо не потоне, то може стати чорметом на плаву, - вважає експерт.

Військовий експерт Павло Лакійчук, який спеціалізується на флоті, також схильний вважати, що «Москву» вразив «Нептун».

Але Лакійчук вказує, що багато виробничих потужностей, які могли б виробляти комплекс, вже знищені росіянами. І налагодити подальше виробництво виглядає практично неможливим.

- Це мала бути дуже складна операція - треба було відволікти ППО противника, застосувати радіолокацію, щоб противник не встиг засікти ракети, здійснити стрільбу, - вказує експерт.

Він наполягає, що при такому ураженні та вибуху боєкомплекту, можливість того, що «Москва» не потоне, мінімальна. Якщо ж його доставлять у порт, то на відновлення піде дуже багато часу.

Павло Лакійчук має своє пояснення того, чому тільки через півтора місяця після початку війни оголосили про успішне застосування «Нептуна».

- Думаю, що генштаб притримував «Нептун» для протидії морській десантній операції росіян в Одесі. Судячи з усього, оцінки командування показують, що ризики десантної операції зменшуються, але збільшується загроза від блокадних дій Росії. Тому вирішили продемонструвати зуби, - припускає експерт.

Про зміну загрози з моря як причини удару «Нептуном» натякнули і військові.

Якщо для висадки десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак з моря залишається, - сухо прокоментували в оперативному командуванні «Південь».

Загалом Україна ще має значну кількість ракет «Нептуна» й здатна ще не раз вразити російські кораблі, вказують експерти.