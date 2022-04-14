У Маріуполі частина 36-ї бригади морської піхоти під час спроби прориву потрапила в полон

Сьогодні, 16:40 Переглядів: 833

За словами Арестовича, частина бригади пішла на з'єднання з «Азовом», а друга частина пішла на прорив в інше місце. Вони були роз'єднані між собою і ухвалювали рішення, виходячи з ситуації.

- Частина пішла на з'єднання з «Азовом», а частина пішла на прорив в інше місце, тому що вони були роз'єднані між собою і приймали рішення, виходячи з обстановки. І ось та, що пішла сама... ну не сама, а в іншому напрямку... потрапила під артилерійський та авіаційний удар, втратила багато людей і під час бою потрапили в полон», – розповів радник глави Офісу президента.

Він зазначив, що йдеться далеко не про тисячу людей.

- Треба сказати, що частина 36-ї бригади морської піхоти потрапила в полон під час спроби прориву… Не тисяча, а набагато-набагато менше. Вся ця тисяча людей — це повна брехня у кілька разів перебільшена, але потрапили, - заявив Арестович.

Раніше міноборони рф повідомило, що у полон до російської армії потрапили начебто 1026 військових із 36 бригади морської піхоти.

Нагадаємо, що військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, які захищають Маріуполь, прорвались з оточення до бійців полку «Азов». Операція з прориву військових 36-ї ОБрМП відбулася 12 квітня.