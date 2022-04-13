Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

У Маріуполі морські піхотинці в результаті складного маневру з’єдналися з «Азовом»

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 465

 

Цим захисники міста суттєво зміцнили свої оборонні можливості

Вчора, 12 квітня, у Маріуполі в результаті спецоперації вийшов з оточення підрозділ 36 бригади морської піхоти та з’єднався з бійцями «Азову». Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що противник зосередив зусилля на 36 бригаді морської піхоти, щоб знищити її по частинах.

Як підкреслив радник, завдяки складному та ризикованому маневру, який підтримав та забезпечив «Азов», величезна частина цієї бригади змогла вийти в район оборони «азовців».

- Так ми досягли три військові цілі. По-перше, вони врятували 36 бригаду від розгрому по частинах. По-друге, «Азов» значно посилив свої оборонні можливості. І по-третє, суттєво зміцнилася оборона Маріуполя,
– заявив Арестович.

Він зазначив, що це з’єднання захисників міста суттєво збільшить можливості оборони, яку тримає «Азов» - завдяки цьому можна отримати під контролем більшу територію та підвищити щільність вогневого ураження противника.

За словами Арестовича, оборонці Маріуполя виграли Україні додатковий час та ресурси, аби знайти розв'язання «проблеми Маріуполя». Також вони не дозволили перекинути війська ворога з-під Маріуполя на північ, де зараз росіяни намагаються оточити наших військових.

- Тобто Маріуполь вкотре врятував побратимів, які воюють на 40 кілометрів північніше. Це дуже вдалий та професійний крок, який показує, що коли офіцери не втрачають голову й зберігають управління військами – вдається діяти твердо й успішно навіть в дуже складних умовах, – зауважив Арестович.

Радник закликав українців також не втрачати голову. Крім того, запевнив, що армія добре знає, що робить, навіть у найскладніших умовах.

Також стало відомо, що росія в Маріуполі намагається організувати «парад» 9 травня. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

- Окупанти планують саме в Маріуполі провести «карнавал перемоги» на 9 травня… З хорошого – ані техніки, ані людей для проведення таких заходів в місті немає, - пояснив Андрющенко.

За його словами, незважаючи на те, що російські окупанти не мають контролю над містом, вони все одно докладають зусиль, щоб створити «картинку» мирного життя і навіть готуються до проведення травневого «параду».

З різних джерел, у тому числі від СБУ, місцева влада отримала інформацію, що колаборанту Іващенку росіяни наказали провести зачистку від завалів та тіл загиблих частини Центрального району Маріуполя для проведення там «параду» на 9 травня.

0
Автор: Віктор Крук

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: Азов Маріуполь морська піхота російські окупанти колаборанти парад
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 14 від 7 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх