У Маріуполі морські піхотинці в результаті складного маневру з’єдналися з «Азовом»

Вчора, 12 квітня, у Маріуполі в результаті спецоперації вийшов з оточення підрозділ 36 бригади морської піхоти та з’єднався з бійцями «Азову». Про це повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що противник зосередив зусилля на 36 бригаді морської піхоти, щоб знищити її по частинах.
Як підкреслив радник, завдяки складному та ризикованому маневру, який підтримав та забезпечив «Азов», величезна частина цієї бригади змогла вийти в район оборони «азовців».
Він зазначив, що це з’єднання захисників міста суттєво збільшить можливості оборони, яку тримає «Азов» - завдяки цьому можна отримати під контролем більшу територію та підвищити щільність вогневого ураження противника.
За словами Арестовича, оборонці Маріуполя виграли Україні додатковий час та ресурси, аби знайти розв'язання «проблеми Маріуполя». Також вони не дозволили перекинути війська ворога з-під Маріуполя на північ, де зараз росіяни намагаються оточити наших військових.
Радник закликав українців також не втрачати голову. Крім того, запевнив, що армія добре знає, що робить, навіть у найскладніших умовах.
Також стало відомо, що росія в Маріуполі намагається організувати «парад» 9 травня. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, незважаючи на те, що російські окупанти не мають контролю над містом, вони все одно докладають зусиль, щоб створити «картинку» мирного життя і навіть готуються до проведення травневого «параду».
З різних джерел, у тому числі від СБУ, місцева влада отримала інформацію, що колаборанту Іващенку росіяни наказали провести зачистку від завалів та тіл загиблих частини Центрального району Маріуполя для проведення там «параду» на 9 травня.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер