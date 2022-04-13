Переселенці на Полтавщині можуть отримати ваучери на 2200 грн для купівлі товарів у «Сільпо»

Про це повідомили на сайті Товариства Червоного Хреста України
Генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко на брифінгу повідомив, що організація вже передала 1500 продуктових ваучерів переселенцям у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях. Такі області були обрані оскільки саме сюди евакуюється велика кількість людей.
Він також зазначив, що пріоритетними категоріями населення наразі є багатодітні родини, сім’ї з дітьми до 12-ти років, а також люди з інвалідністю, яку встановлено з дитинства.
Отримати ваучер можуть пріоритетні категорії переселенців.
За поясненням обласної організації Червоного Хреста України у Полтавській області до таких категорій відносяться:
Для отримання ваучера необхідно звернутися до організації Червоного Хреста України з відповідними документами.
Контакти обласної організації Червоного Хреста України у Полтавській області - (053)256 84 79.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер