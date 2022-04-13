Переселенці на Полтавщині можуть отримати ваучери на 2200 грн для купівлі товарів у «Сільпо»

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Про це повідомили на сайті Товариства Червоного Хреста України

Генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко на брифінгу повідомив, що організація вже передала 1500 продуктових ваучерів переселенцям у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях. Такі області були обрані оскільки саме сюди евакуюється велика кількість людей.

- Ваучер для внутрішньо переміщених людей дає змогу людині придбати продукти першої необхідності й покрити базові потреби на суму в 2200 грн в мережі супермаркетів «Сільпо», – пояснив Максим Доценко.

Він також зазначив, що пріоритетними категоріями населення наразі є багатодітні родини, сім’ї з дітьми до 12-ти років, а також люди з інвалідністю, яку встановлено з дитинства.

Отримати ваучер можуть пріоритетні категорії переселенців.

За поясненням обласної організації Червоного Хреста України у Полтавській області до таких категорій відносяться:

сім’ї з дітьми (дитиною) до 16 років;

багатодітні родини (три та більше дітей віком до 18 років);

сім'ї, в яких є людина з інвалідністю, яка встановлена з дитинства;

люди віком старше 70 років;

вагітні жінки;

люди з інвалідністю І та ІІ 2 груп.

Для отримання ваучера необхідно звернутися до організації Червоного Хреста України з відповідними документами.

Контакти обласної організації Червоного Хреста України у Полтавській області - (053)256 84 79.