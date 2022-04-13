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Кременчук, Полтавщина, Благодійність

Переселенці на Полтавщині можуть отримати ваучери на 2200 грн для купівлі товарів у «Сільпо»

Сьогодні, 15:42 Переглядів: 423

 

Про це повідомили на сайті Товариства Червоного Хреста України

Генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко на брифінгу повідомив, що організація вже передала 1500 продуктових ваучерів переселенцям у Дніпропетровській, Полтавській та Запорізькій областях. Такі області були обрані оскільки саме сюди евакуюється велика кількість людей.

- Ваучер для внутрішньо переміщених людей дає змогу людині придбати продукти першої необхідності й покрити базові потреби на суму в 2200 грн в мережі супермаркетів «Сільпо», – пояснив Максим Доценко.

Він також зазначив, що пріоритетними категоріями населення наразі є багатодітні родини, сім’ї з дітьми до 12-ти років, а також люди з інвалідністю, яку встановлено з дитинства.

Отримати ваучер можуть пріоритетні категорії переселенців.

За поясненням обласної організації Червоного Хреста України у Полтавській області до таких категорій відносяться:

  • сім’ї з дітьми (дитиною) до 16 років;
  • багатодітні родини (три та більше дітей віком до 18 років);
  • сім'ї, в яких є людина з інвалідністю, яка встановлена з дитинства;
  • люди віком старше 70 років;
  • вагітні жінки;
  • люди з інвалідністю І та ІІ 2 груп.

Для отримання ваучера необхідно звернутися до організації Червоного Хреста України з відповідними документами.

Контакти обласної організації Червоного Хреста України у Полтавській області - (053)256 84 79.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна переселенці Червоний Хрест ваучеры благодійність
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