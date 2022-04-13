Керівництво росії наказало нищити докази злочинів своєї армії в Україні та приховує її втрати

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 1

Про це повідомляє ГУР Міноборони та мерія Дніпра

Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє, що після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в Бучі, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії. Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для спалення тіл загиблих мешканців міста. Воєнною розвідкою України фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області та місті Новоайдар Луганської області.

Збройні сили росії також використовують мобільні крематорії для знищення тіл своїх військовослужбовців з метою приховування реальної кількості втрат у війні проти України та економії на виплатах сім’ям загиблих росіян.

- Керівництво росії наказало нищити будь-які докази злочинів своєї армії в Україні. Після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в м.Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії. Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити. Воєнною розвідкою України неодноразово фіксувалися факти використання мобільних крематоріїв на території Чернігівської області. Роботу мобільного крематорію противника зафіксовано у м. Новоайдар Луганської області. Також, ЗС росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули в ході російської агресії проти України та відмови у виплатах сім’ям загиблих росіян. Дії російської армії підпадають під визначення “геноцид” відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні, йдеться в повідомленні ГУР Міноборони.

Заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко в інтерв'ю «Настоящее время» повідомив, що у моргах міста зберігається понад 1,5 тисячі трупів російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. В мерії Дніправ закликають матерів загиблих солдатів забрати їх тіла.

За його словами, тілами забиті чотири рефрижератори.

- Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя... якби там не було, але це чиїсь діти. Їх вирощували матері, вони їх любили, вони ходили з ними разом на перше вересня до школи. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів, - сказав заступник мера Дніпра.



