За неповернення в Україну після введення воєнного стану пропонують позбавляти волі на 10 років

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У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №7265 щодо обов'язку повернення до України певних осіб під час введення воєнного стану та проведення мобілізації.

Законопроєкт з довгою назвою «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Закону України «Про правовий режим воєнного стану» щодо встановлення відповідальності за невиконання вимог закону щодо повернення в Україну після введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях» передбачає кілька змін до КК України.

Зокрема, пропонується ввести нову статтю 10-1 до Закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обов'язку осіб, які згідно з законом підлягають призову на військову службу під час мобілізації, а також членів Кабінету Міністрів України, керівників органів державної влади та їх заступників, народних депутатів України, сільських, селищних, міських голів, працівників правоохоронних органів України, суддів, суддів Конституційного Суду України, прокурорів, які перебувають за межами України, у разі введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, за відсутності поважних причин повернутися в Україну.

Поважними причинами визначено заборону на виїзд з країни перебування, стихійні лиха, катастрофи, аварії, відрядження, перебування на стаціонарному лікуванні, інші обставини, які перешкоджають виїзду з країни перебування.

Зазначені особи зобов'язані будуть повернутися в Україну не пізніше, ніж п'ятнадцять днів з дня набрання чинності цим Законом.

Згідно з законопроєктом невиконання вимог закону щодо повернення в Україну без поважних причин після введення воєнного стану в Україні особою, яка підлягає призову на військову службу під час мобілізації, або іншої особи, яка відповідно до закону зобов'язана повернутись в Україну із-за кордону, - каратиметься позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

Із законопроєкта: